Generar colágeno en la piel

Diferentes son las técnicas, productos y tips a tener en cuenta para preservar la lozanía de la piel. En el campo de la dermatología la innovación es constante y hoy se apuesta a la individualización del paciente.

1. ¿Cuáles son las novedades en dermatología que se presentaron en el último congreso?

–Antes se estereotipaban tratamientos, mientras que hoy se trata al paciente de manera más personalizada. Hablamos de nuevas sustancias de relleno y sus técnicas de aplicación, de nuevas toxinas botulínicas que llegaron recientemente al Paraguay, de hilos para sustentación facial, de cómo combinar diferentes tratamientos para potenciar resultados, entre otros.

2. ¿Qué tratamientos son ideales cuando empieza la primavera?

–Es momento de usar antioxidantes que nos ayuden a proteger la piel del daño oxidativo del sol, hidratantes livianos y protectores solares de amplio espectro, que nos protejan de la radiación ultravioleta, de los rayos infrarrojos y luz visible. Es recomendable además acudir al dermatólogo para incluir en la rutina tratamientos más específicos de limpieza profunda e hidratación. Esto se puede combinar con otros tratamientos que no sensibilizan la piel al sol como la radiofrecuencia y el ultrasonido si es que queremos tensar piel. Los hilos de sustentación facial, la toxina botulínica y la aplicación de fillers o sustancias de relleno pueden ser realizados en cualquier época del año. Estos hilos de sustentación facial son una nueva alternativa para tensar y “estirar” la piel; no reemplazan un lifting quirúrgico pero sí son una opción para evitarlo o cuando no podemos o queremos someternos a una cirugía. La toxina botulínica minimiza y evita la formación de líneas de expresión, levanta la mirada y mejora el semblante.

3. ¿Cómo se ayuda a la piel del rostro a tener la turgencia y el colágeno ideal?

–Lo fundamental es el estilo de vida: abundante agua, buena alimentación rica en proteínas, frutas y verduras, evitar la exposición exagerada a la radiación ultravioleta y al tabaco, ejercicio físico regular y un buen descanso nocturno. A esto debemos sumar una rutina diaria acorde a nuestro tipo de piel, que incluya un buen limpiador, serums con antioxidantes e hidratantes, un protector solar y para la noche cremas que nos ayuden a regenerar la piel y estimular su recambio o metabolismo. Tratamientos como la radiofrecuencia, tratamientos láser, aplicación de bioestimulantes y de plasma rico en plaquetas nos ayudan a detener o retroceder el paso del tiempo y a vernos más jóvenes y frescos.

4. ¿Cuáles son los tips para tener en cuenta y prolongar la belleza natural a diferentes edades?

–Es difícil enfocar por edad porque cada persona envejece diferente, tiene diferente tipo de piel y de grasa, etcétera. De manera general recomiendo:

A los 40: toxina botulínica 1-2 veces x año, radiofrecuencia uni y bipolar 4 sesiones 2 veces al año; en invierno peelings químicos o luz intensa pulsada según tipo de piel; si hay pérdida de volumen o acentuación de los surcos, reposicionar con ácido hialurónico o bioestimulantes.

A los 50 la flaccidez es más marcada, así que buscando un mayor estímulo de colágeno, en invierno sugiero una sesión de láser fraccionado de CO2 y 2 o 3 sesiones de bioestimulación a lo largo del año o reposicionamiento de mejillas, línea del maxilar y cuello con hilos de sustentación.

A los 60 la flacidez suele ser mayor. La toxina botulínica debe disminuirse en dosis y aumentar en frecuencia, el láser de CO2 es el que brinda mejores resultados, y la bioestimulación adquiere cada vez más protagonismo.

Contraindicaciones e intolerancias

En todo tratamiento médico existen algunos efectos adversos que se pueden presentar, por eso es tan importante consultar previamente con un profesional médico capacitado y experimentado, que nos puede informar acerca de los pros y los contras de cada caso y, si es que se presenta algún efecto adverso inesperado, va a saber cómo solucionarlo de la mejor manera, comenta la doctora Agüero.

Los tratamientos que menciona la experta en el artículo son, por lo general, muy seguros y es muy raro que presenten efectos adversos. Sin embargo, la radiofrecuencia y el ultrasonido estarían contraindicados en el embarazo y la lactancia.

Los hilos de sustentación facial por lo general requieren de un reposo relativo (no realizar actividad física intensa ni movimientos bruscos) por 15 días, explica la especialista.

La toxina botulínica, que minimiza y evita la formación de líneas de expresión, es un tratamiento muy rápido y que no necesita tiempo de recuperación.

La aplicación de sustancias de relleno puede dejar algún hematoma o un edema (hinchazón) en el sitio de aplicación que puede durar pocos días, comenta la experta.