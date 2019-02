08 de Febrero de 2019

El regreso de Café Tacvba

Tras una década, el grupo mexicana Café Tacvba vuelve al Paraguay, para actuar en el aniversario de Sacramento Brewing Co (Sacramento c/ España). El concierto, en el que también estarán La Nuestra y Héctor & The Monkeys Brothers, será mañana a las 21:00. Entradas en la Red UTS.