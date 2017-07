“Darles voz, depende de vos”

Por Ana Jazmín Lezcano

Gatitos abandonados en las calles o perros siendo maltratados, son escenas comunes hoy en día. En vez de solo quejarse en las redes sociales, un grupo de chicas las utilizan como herramienta para salvar las vidas de estos animales en situación de peligro.

A diario, vemos por las calles a numerosos perros y gatos que fueron abandonados a su suerte, desnutridos, con sarna y hasta con heridas abiertas y sangrantes. En un actitud ejemplar para la mayoría de la población, un grupo de chicas unidas por una misma pasión, el amor hacia los animales, decidieron no solo sentir pena por esos pequeños y quejarse sino que empezaron a recoger y rescatar animales en situación de peligro.

Polki Squad es una organización que presta un servicio de ayuda a animales domésticos abandonados o en situación de peligro y actúan ante los reportes que la ciudadanía hace a través de redes sociales. Las voluntarias no solo recogen a los perros y gatos en situación de calle, sino que también salvan a aquellos que sufren maltratos o descuido extremo de sus propietarios.

Cachorros llenos de sarna, con tantas garrapatas que ni se les veía la piel, enfermos de leishmaniasis, golpeados, abusados o abandonados, esos son los pequeños a los cuales estas chicas buscan rescatar.

Al principio, las líderes del grupo utilizaban las redes sociales de la boutique que es propiedad de las mismas. En ese negocio hasta la fecha siguen vendiendo productos cuyas ganancias son destinadas hasta en un 100% a la organización de rescate. Sin embargo, para evitar confusiones, hace un año optaron por separar el comercio de la organización de rescate.

Debido a que todavía no existe una ley que las ampare, las voluntarias deben negociar con los dueños de los animales para poder rescatarlos; si bien en algunos casos se los dan sin problema, hay otras veces que deben hasta comprar a los perros maltratados. “Hace poco, recibimos una denuncia de una perra que estaba muy desnutrida. Acudimos a la casa y el dueño no quería darla porque la usaba para tener crías y las vendía; entonces tuvimos que comprar a la perra”, recuerda Andrea Benítez, una de las voluntarias.

No obstante, también hay ocasiones en las que el propietario del animal no cede ni siquiera ante el ofrecimiento de dinero. “En otra ocasión, una señora nos llamó para contarnos sobre una pitbull que era abusada. Su dueño era un alcohólico y drogadicto que ni siquiera le daba de comer, estaba muy flaquita. No había forma de que nos de al animal, ni siquiera por plata. Entonces, la vecina tuvo que ayudarnos, llamó al perro hacia la calle y ahí le rescatamos”, relata la joven.

Polki Squad recibe al menos tres denuncias de abandono de las famosas cajas de cachorros o gatitos bebés, por semana. “Y siempre encontramos hasta seis u ocho bebés adentro. Por suerte, a los que son pequeños aún les encontramos casa mucho más rápido que a los adultos”, relata Andrea.

De acuerdo a las denuncias que este grupo de rescatistas recibe, ocho perros son abandonados o maltratados por día en Asunción y el departamento Central. Por el momento, los animalitos que aún no han sido dados en adopción se quedan en la casa de la abuela de una de las chicas, quien los cuida y alimenta.

“Los fondos los recaudamos a través de la tienda y también con donaciones. Cuando tenemos a un perrito o gatito muy herido y que requiere tratamientos costosos, publicamos en las redes sociales y solicitamos ayuda. Por suerte siempre recibimos colaboraciones de la gente”, expresa.

Polki Squad aún no es una fundación, sino más bien una agrupación de voluntarios unidos por la misma causa, según aclara Andrea. Las otras jóvenes que forman parte del equipo son Carmen Ferreira, Jazmín Galeano, Dominique Mateus y Alejandra Benítez.

“Darles voz, depende de vos”

Ese es el eslogan de la campaña lanzada por esta organización, que consistió en un experimento social realizado para crear consciencia sobre la importancia del cumplimiento de la Ley 4840, de Protección y Bienestar Animal.

Un voluntario simuló que estaba intentando deshacerse de unos cachorros y mientras los ofrecía, golpeaba a los animales para que paren de llorar. Utilizaron un parlante que introdujeron dentro de la caja y al ver las reacciones de las personas, les entregaban materiales informativos sobre el maltrato animal y la importancia de la reglamentación de la Ley 4840, además de impulsar a las personas a denunciar. El video fue difundido a través de Facebook y ya cuenta con más de 100 compartidos.

“Veíamos reacciones muy extrañas. Por ejemplo, en la plaza que visitamos había personas que se encontraban paseando a sus mascotas, por lo que te imaginas que podrían haber tenido más sensibilidad ante la situación pero ignoraron completamente. Por otro lado, personas que solo pasaban por el lugar se alarmaban. También hubo una chica le quitó la caja de las manos y corrió, lastimosamente a ella no pudimos grabarla porque estaba un arbusto justo en ese ángulo”, relata la joven sobre las las reacciones que tuvieron los ciudadanos durante el experimento.

¿Cómo ayudar?

Las personas que nos quieran dar una mano, pueden ayudar compartiendo la campaña para crear conciencia sobre el maltrato animal, cuya publicación se encuentra en el Facebook del Polki Squad. “Queremos crear presión para que se logre la reglamentación de la ley de protección animal”, expresa Andrea.

Además, si desean colaborar con las chicas, ser voluntarios, o adoptar a algunos de los animalitos que tienen en adopción, pueden contactar al (0981) 980 580, o a través de las redes sociales. “Pueden donar alimentos o dinero para costear los tratamientos de los cachorros que rescatamos. Tambien hacemos sorteos o vendemos productos a través de las redes sociales”, acotó la joven.

Ley muerta

En el 2013, la Ley 4840 De Protección y Bienestar Aninal fue aprobada por el entonces presidente Federico Franco. No obstante nunca fue reglamentada ni se contó con un órgano de aplicación. “Se tienen que cambiar otras leyes para que esta pueda funcionar. Sabemos que es difícil pero por algo hay que comenzar”, expresa la joven activista.

En mayo de este año, se impulsó la modificación y ampliación de varios artículos de esa normativa. En el mismo, se contemplan penas de cárceles de hasta dos años para quien mate o maltrate física y psicológicamente a un animal doméstico sin motivo alguno. También se penalizan los casos de zoofilia, abandono comercialización de animales sin la licencia necesaria.

Estas modificaciones pasaron a la Cámara de Senadores, donde permanecen a espera de su estudio y posterior aprobación o rechazo.

Contactos con la organización:

Facebook: Polki Squad

Cel.: (0981) 980 580