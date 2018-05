31 de Mayo de 2018 13:00

Una inversión hecha cenizas

El fuego no perdona cuando se propaga en hogares y negocios, haciendo que años de inversión se reduzcan a cenizas en cuestión de minutos. Pensar: “A mí no me va a pasar” es un error, por lo que tener en cuenta ciertas precauciones es imprescindible.