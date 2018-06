Invierno: las mascotas también lo sienten

Por Estefanhy Cantié

El frío que nos hace tiritar, también afecta a gatitos y perritos, quienes -aunque lo olvidemos- necesitan un abrigo para sobrellevarlo. Es clave tener a mano algunas estrategias de expertos para que mantengamos protegidos a nuestros más inocentes amigos.

Las temperaturas descienden implacablemente y nosotros los paraguayos, que de hecho no estamos acostumbrados a sentir frío, nos abrigamos de pies a cabeza. Pero, puede que quizá estemos olvidando un poco a esos pequeños y fieles compañeros nuestros, que, no por ser peluditos, dejan de sentir este invierno que acaba de comenzar.

Los queremos, los cuidamos, los alimentamos. Pero, no está de más ir un poquito más allá y preocuparnos porque puedan mantener el calor corporal, ya que ellos están expuestos a las afecciones respiratorias propias de esta temporada tanto como nosotros, o, mejor dicho, tanto como un niño pequeño, debido a su tamaño.

Mitos y verdades

En los últimos tiempos se han escuchado diversas teorías: que en realidad no es correcto abrigar a los perritos y gatitos porque la ropa impide que les crezca mayor cantidad de pelo que los abrigará en invierno, que no hay que ponerlos prendas “porque se los humaniza”.

Pero, ¿qué de todo es cierto y qué es simplemente una exageración?

El veterinario Aurelio Fiori, director del Programa Nacional de Control de Zoonosis del Centro Antirrábico Nacional, nos ayudó a deslindar algunos mitos y verdades relacionadas a los animales domésticos y el frío.

El profesional nos describió, paso a paso, cuales son algunas medidas a tomar con el fin de cuidar a nuestras mascotas del frío y las enfermedades.

“El frío los afecta tanto como a nosotros y los factores que pueden ser determinantes son la edad y la raza. Los cachorritos y los muy adultos son los que más sienten las temperaturas bajas”, nos contó el médico de animales.

En el caso específico de los perros, existe una raza en particular con la que se debe tener un cuidado mucho más atento en invierno. Se trata de los perritos braquicefálicos (que tienen el hocico corto). Este tipo de perros los observamos en las razas como el Bulldog, el Carlino, el Bóxer, el Pequinés, el Boston Terrier, el Shis Tzu, entre otros. “Este tipo de canes arriesga más su salud en la temporada invernal, debido a que por la fisonomía de su hocico, tienen menos tiempo para calentar el aire que entra a sus pulmones”, explica el doctor Fiori.

En el caso de este tipo de perros, es conveniente que en el frío muy intenso se mantengan en el interior de los ambientes, de manera a garantizar su buen estado de salud durante toda la temporada.

En el caso de los gatos, son comunes las dolencias respiratorias tales como la rinotraqueítis felina, que para ellos es una enfermedad corriente y muy contagiosa que en algunos casos causa la muerte y en otras circunstancias, deja secuelas permanentes.

Son dos virus los que causan este cuadro: el herpesvirus felino y el calicivirus felino, y se puede evitar esta enfermedad acudiendo a una vacuna que se encuentra disponible en los programas de inmunización para gatos.

Vale mencionar que mucha gente no se acostumbra a aplicarla a los guardianes del hogar, entre otras cosas porque los mismos veterinarios no la recomiendan por estar en falta en el país.

Uno de los signos de alerta que tenemos que tener en cuenta es si el gato comienza a estornudar muy frecuentemente. En el caso de los perritos, ellos también pueden verse afectados por la llamada “tos de la perrera”.

Arroparlos es correcto

El pelaje no siempre es suficiente para nuestras mascotas en invierno. Ellos también tiemblan y lloran con desesperación por el frío de esta temporada, muchas veces pidiéndonos con ladridos y maullidos poder estar dentro de la casa, calentitos con nosotros.

Para proteger a los animalitos de la casa, el doctor Fiori asegura que es conveniente arroparlos, teniendo por sobre todo cuidado con el estado de las ropitas. “Es fundamental mantenerlas secas, cambiárselas cada dos o tres días si es que las usan”, aconseja el veterinario.

Si las ropas se mojan con algún tipo de líquido, rocío o lluvia, y se secan puestas en el cuerpo de los animales, estos se arriesgan a afecciones respiratorias.

Un capítulo aparte lo merecen los perritos y gatitos abandonados en las calles. Aquellos que, por diferentes razones, en su mayoría la crueldad del ser humano, no pueden ser mascotas de un hogar, y se ven condenadas a pasar noches de intenso frío sin ningún tipo de cobijo, sin el amor y la atención de ningún dueño.

Por fortuna, en medio de este triste escenario, existen personas de buen corazón, muchas veces invisibles, que tratan de brindarles un cálido hogar.

Animaleros al rescate

Mientras algunas personas tienen una actitud sumamente hostil hacia sus mascotas, maltratándolos, abandonándolos o teniéndolos en situaciones sumamente lamentables sin que estos se lo merezcan, existen otras que hacen todo lo posible para salvarlos y darles el amor que les falta, y sin pedir nada a cambio.

Estos amantes de los animales se agrupan en organizaciones sin fines de lucro que realizan distintas acciones con el único objetivo de que nuestros pequeños amigos puedan gozar del calor familiar, que tantas heridas cura en esta temporada.

La señora Gloria Bareiro lleva 35 años haciendo un servicio voluntario en favor de los animales. Empezó en la época en que no había redes sociales, y en que todo se realizaba a través de la línea baja. Ella reconoce que la tecnología de hoy ayuda mucho más a establecer conexiones y enterarse de los casos de animales que necesitan ser rescatados.

“Nos movemos en un mar de precariedades y no contamos con ayuda gubernamental. Las autoridades no quieren escuchar nuestros reclamos; las leyes son muy endebles y no permiten castigos ejemplares”, lamentó Bareiro.

Algunas organizaciones dedicadas al cobijo de animalitos abandonados son “Gloria al rescate”, “Ayudando Patitas”, y “Narices frías”. “Nada de esto sería posible sin la ayuda de Mary Llorens”, comenta Gloria. “Son muchos los animales desamparados y sin ella no podríamos hacer nada. Este es un trabajo sin remuneración”, agrega.

Trabajo y organización

El proceso de trabajo de estas organizaciones es el siguiente: suben todos los días a Facebook distintos pedidos de ayuda para gatitos y perritos atropellados, bebés abandonados a su suerte o simplemente tirados.

A partir de allí, señala Bareiro, los voluntarios se organizan con urgencia y se movilizan a la ciudad que sea. Si la distancia es muy grande y no entra dentro de las posibilidades llegar lo antes posible, los miembros se ponen en contacto con colaboradores animaleros que están en otros departamentos.

Gloria relata que “en esta época de invierno es donde más sufren los animalitos. Mueren de frío, de hambre y enfermedades. Existen algunos que tienen dueños pero que son dejados por estos a la intemperie. Rescatamos incluso a los que tienen un hogar pero que se encuentran sufriendo allí. Obtenemos pruebas de los malos tratos y hacemos una denuncia formal a la Fiscalía y a la Policía”, refirió. La animalera manifiesta que en esos casos van a rescatarlos, los llevan a alguna de las veterinarias que son habilitadas por Mary Llorens para tal efecto, y luego realizan miles de actividades como rifas, polladas y hamburgueseadas, con el objetivo de recaudar fondos que les permitan pagar los gastos médicos.

Bareiro menciona y algunos doctores que siempre trabajan de cerca con estas organizaciones como Celeste Florentín, Diego Ayala y Judith Llanes.

Tan solo Gloria tiene 10 perros y 16 gatos, y trata de responder dentro de sus posibilidades para cuidar a las mascotas que puede. “Quisiéramos pedirle a Horacio Cartes, antes de que se vaya, una dirección de protección animal”, comenta Bareiro. “Con esta dirección, nuestras leyes ya existentes serán más vigentes y más fuertes. Tendrán forma de aplicarse y tendremos un presupuesto para salvar a más animales”, anhela Gloria.

La animalera advierte a los maltratadores que, junto a sus compañeros, harán lo que sea necesario para que tengan penas duras y aleccionadoras. Lamentó que, a pesar de que ya estaba encaminada la creación de la dirección de protección animal, el Presidente no llegó a firmar el decreto para hacerla efectiva.

Castración: entre los objetivos principales

La castración, en el caso de los gatos, es sumamente importante, ya que estas mascotas se sienten impulsadas muy fuertemente a escaparse de casa cada vez que se encuentran en celo. Debido a esto, todos los veterinarios señalan este procedimiento como necesario.

Muchas veces, la castración es una operación por la cual las clínicas para mascotas cobran una cantidad muy importante de dinero, por lo que muchas personas a veces postergan bastante su realización con el objetivo de contar con plata suficiente para no forzar al bolsillo.

Existen, sin embargo, algunas personas de buen corazón que buscan facilitar el acceso a estos procesos para todos aquellos que aman a sus peludos amigos pero no cuentan con todos los recursos para mandarlos a veterinarias de primera todo el tiempo.

La animalera Yamila Romero, que se centra principalmente en los trabajos de castración, comenta que se hacen varias actividades con el objetivo de recaudar fondos para dichas tareas, y que en la actualidad se están concentrando en una hamburgueseada destinada a recaudar dinero.

“Somos un grupo de 40 personas”, relata Yamila. “Todo sale de nuestro bolsillo y de donaciones de los padrinos. Tengo 16 gatos en la calle, no viven en mi casa porque no puedo tenerlos, pero cuido de ellos”, señala. “Noche tras noche les pongo sus camitas para que duerman calentitos y protegidos del sereno y antes del amanecer las guardo nuevamente para poderlas usar de vuelta al otro día”.

La hamburgueseada destinada a recaudar fondos para la castración se realizará el próximo 1 de julio por la mañana en las ciudades de San Lorenzo y Asunción de forma simultánea. Los procedimientos se harán en casas particulares dentro de los barrios.

Romero manifiesta que “nosotros hablamos con uno de los veterinarios que siempre nos ayuda y le pedimos que nos dé una mano con la jornada. Posteriormente hacemos la convocatoria y se inscriben los interesados, luego se busca una casa, donde se ambienta un sitio, se utiliza una mesita bajo una buena iluminación, se usa anestesia y todos los medicamentos, el gatito vuelve a su casa dormido pero despierta solo a las dos horas. Su recuperación es un poquito lenta”, cuenta.

Moda para mascotas

Ante el frío, nuestros pequeños amigos peludos no solo necesitan una manera de abrigarse que sea bien calentita, sino que además no estaría mal darles un pequeño toque de elegancia para que, aparte de protegerlos contra las bajas temperaturas, luzcan bien “churros” en inviernos.

Pensando en eso, existen personas que han decidido dedicarse a la fabricación y producción especial de innovadores abriguitos para los animalitos de la casa.

Susi González Ontañón es la dueña de la tienda de mascotas Pink Flower, dedicada a la confección de ropitas para los animales de la casa. Comenta que el momento fuerte de venta es el invierno y que, si bien en el verano suelen producir, no lo hacen para vestir todo el día a la mascota, ya que sufren de calor también.

“En verano solo hacemos prendas para ocasiones especiales” relata Susi. “En invierno sí vestimos a los animales para abrigarlos, sobre todo a los que no están preparados para el frío. Tenemos toda una colección de canguritos y enterizos, mientras que para los gatitos recomiendo más las capas”, menciona.

Los precios de Pink Flower, según su dueña, varían de acuerdo a la mascota. En el caso de los perritos chicos, se pueden conseguir prendas desde G. 18.000 guaraníes, mientras que para perros grandes se encuentran ropas desde G. 45.000.