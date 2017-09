Krhizya: un pasaje a los 90

Por Jorge Coronel

El pasado sábado se volvió a reunir la banda de rock paraguaya Krhizya, liderada por Rolando Chaparro. ¿Se viene un nuevo disco? ¿Más reencuentros? Por ahora, hay magia.

“Sorpresivo”. Así define Rolando Chaparro el reencuentro de los viejos amigos y -algunos renovados- integrantes de la recordada agrupación formada en plena década de los ‘90. No hay dudas de que el nombre de Krhizya forma parte de un lindo capítulo del rock hecho en nuestra tierra.

A 20 años del lanzamiento de su primer y único álbum, Pasaje al más acá, y a 15 años de su último recital como banda, los músicos hallaron el momento preciso para rescatar esas canciones y traerlas “al más acá”.

“¡Ya estamos grandes!”, reacciona, entre risas, el músico y compositor Rolando Chaparro, también ex Síntesis. “Dijimos: ‘Este año tenemos ganas de celebrar la salida del único disco de la banda, entonces decidimos encontrarnos, ensayar y sacar un tema y videoclip y hacer un show, por ahora exclusivo, para fans y para gente que se ha anotado en la fanpage”.

El concierto íntimo tuvo lugar en el World Trade Center de Asunción y reunió a fanáticos de distintas generaciones. ¿Un primer paso, acaso, para un segundo álbum y gira? “Esta reunión es casi de alguna manera temporal, no sabemos si vamos a continuar”, precisa Chaparro. “Pero todo puede ser. Acá hay ganas de seguir haciendo muy buen Rock and Roll, a pesar de que cada uno tiene sus proyectos. Depende de cómo se den las cosas. Nosotros ya estamos felices con volver a tocar juntos”, aclara.

Igualmente, adelanta que ya están preparando “otras sorpresas”. “La magia ya se está dando en el momento en que Krhizya vuelve a aparecer y vuelve con toda la furia arrolladora con la que se caracteriza la música de esta banda”.

Luis Chaparro, hermano del vocalista y baterista, rescata los gratos recuerdos de aquellos años, tiempos en los que las grabaciones todavía se concretaban en cinta. “El disco se grabó totalmente analógicamente”, recuerda.

La fuerza de Krhizya se renueva en la instrumentación de sus dos nuevos integrantes: Alejandro Garcete, en teclados y voces, y César da Costa, en guitarra y voces. Ambos, todavía pequeños, ya eran seguidores de la banda.

“Yo fui fan de la primera hora de Krhizya, le seguí mucho al grupo. Realmente era mi grupo favorito de la época, así que fue muy loco”, reconoce. Su colaboración se da además en la grabación de la nueva versión de Algo de mí, ya que las sesiones tuvieron lugar en su estudio.

“Era fan de la banda”, confiesa, por su parte, Garcete. “Siempre me pregunté qué iba a pasar (con la banda), un proyecto así tan trascendental para lo que es el rock paraguayo quedar bajo la cama...”. Su acercamiento a Chaparro se había dado ya en 2013, como músico invitado a las presentaciones en solitario del compositor. “A principios de este año me llamó Rolo y me preguntó si quería ser parte de Krhizya y le pregunté: ‘¿como qué tengo que responder? ¿Como amigo, como fan?’. Fue un sueño cumplido. Absolutamente”.

