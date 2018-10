Octubre en el cine

Por Kike Sosa

Villanos de cómic, asesinos enmascarados y películas premiadas en todo el mundo llegan este mes a cines de Paraguay.

El décimo mes del año trae consigo algunas de las películas más esperadas del año, incluyendo un filme sobre uno de los personajes más icónicos de Marvel Comics y el regreso de uno de las sagas pioneras del cine de terror, además de muchos otros lanzamientos de todos los géneros.

Estos son los filmes anunciados para estreno en cines de Paraguay durante el mes de octubre:

VENOM (jueves 4)

Aunque Spider-Man en el cine ahora forma parte del “universo cinematográfico” de Marvel Studios, los derechos del Hombre-Araña para el cine siguen perteneciéndole a Sony, y la renacida popularidad del personaje hace que Sony quiera sus propias películas basadas en el mundo del arácnido. De ahí que Venom, uno de los más icónicos villanos de Spider-Man, reciba su propia película convertido en un brutal antihéroe. Tom Hardy (Dunkerque) interpreta al periodista Eddie Brock, que al investigar a una corporación con secretos siniestros acaba en contacto con un ser alienígena que se fusiona con él, dándole poderes sorprendentes. Riz Ahmed (Rogue One: Una historia de Star Wars), Michelle Williams (Todo el dinero del mundo), Jenny Slate (Hotel de criminales) y Woody Harrelson (Han Solo: Una historia de Star Wars) completan el elenco, bajo la dirección de Ruben Fleischer (Fuerza Antigángster).

Tráiler

LA CASA CON UN RELOJ EN SUS PAREDES (jueves 4)

El director Eli Roth, conocido por sangrientos filmes como Hostel o la renciente remake de Deseo de Matar, prueba suerte con un tipo de terror apto para todo público con el filme de aventuras y fantasía La casa con un reloj en sus paredes, basada en la novela homónima de John Bellairs. En 1955, un huérfano llamado Lewis se muda con su misterioso tío Jonathan, que vive en una casa tenebrosa y descubre que su tío es un hechicero, que junto con una bruja vecina intenta descubrir un terrible secreto que se esconde en las paredes de la casa. El joven actor Owen Vaccaro (Guerra de Papás 2) protagoniza acompañado de Jack Black (Jumanji: En la selva) y Cate Blanchett (Ocean's 8).

Tráiler

TODOS LO SABEN (jueves 4)

La nueva película del aclamado cineasta iraní Asghar Farhadi (The Salesman) es un drama de suspenso rodado en España que protagonizan Penélope Cruz, Javier Bardem y el argentino Ricardo Darín. El filme sigue a Laura, una española que vive en Argentina y regresa a su país para una boda; sin embargo, eventos inesperados exponen secretos ocultos en el evento.

Tráiler

NACE UNA ESTRELLA (jueves 11)

El actor Bradley Cooper debuta como director en esta tercera “remake” del clásico cinematográfico de 1937 Nace una estrella, que el mismo Cooper protagoniza con la cantante Lady Gaga. Cooper interpreta a Jackson Maine, un afamado cantautor desilusionado con su vida hasta que descubre a Ally, una cantante desconocida pero con enorme potencial. Sam Elliott (Un gran dinosaurio), Dave Chapelle y Andrew Dice Clay (Vinyl) completan el elenco.

Tráiler

EL PRIMER HOMBRE EN LA LUNA (jueves 11)

Luego del éxito crítico de La La Land en 2016, el director Damien Chazelle y el actor Ryan Gosling se reúnen en El primer hombre en la Luna, un filme que sigue al emblemático astronauta de la NASA Neil Armstrong y gira en torno a la histórica misión del Apolo 11, que puso al hombre por primera vez en la Luna en 1969. Gosling comparte créditos junto a Claire Foy (The Crown), Jason Clarke (Winchester), Kyle Chandler (Noche de juegos), Corey Stoll (The Strain), entre otros.

Tráiler

MILLA 22 (jueves 11)

Mark Wahlberg (Todo el dinero del mundo) y el actor indonesio Iko Uwais, conocido por la saga de acción The Raid, protagonizan este thriller de acción. Wahlberg es James Silva, un agente especial de la CIA enviado a Indonesia para sacar a salvo del país a un policía local que cuenta con información clave y se ha convertido en blanco de asesinos. El filme cuenta también con las actuaciones de John Malkovich (Billions), Lauren Cohan (The Walking Dead) y la luchadora Ronda Rousey (Rápidos y Furiosos 7). La dirección es de Peter Berg, que ya trabajó con Wahlberg en El Sobreviviente (2013), Horizonte Profundo y Día del Atentado (ambas de 2016).

Tráiler

MALOS MOMENTOS EN EL HOTEL ROYALE (jueves 18)

Este thriller de suspenso trascurre en los años '60. Varios extraños con pasados dudosos y misteriosas motivaciones acaban coincidiendo en un remoto hotel en la frontera entre los estados de Nevada y California, y todo acaba descendiendo en intrigas, caos y violencia. El elenco del filme incluye a Chris Hemsworth (Avengers: Infinity War), Jeff Bridges (Kingsman: El Círculo Dorado), Dakota Johnson (Cincuenta sombras liberadas), Cynthia Erivo, Jon Hamm (Te atrapé), Nick Offerman (Sing) y Cailee Spaeny (Titanes del Pacífico: La Insurrección). El director es Drew Goddard (La cabaña del terror).

Tráiler

MI OBRA MAESTRA (jueves 18)

Esta comedia dramática argentina sigue a Arturo, un comerciante de arte de pocos escrúpulos que conoce a Renzo, un pintor excéntrico y en decadencia. A pesar de sus diferencias, ambos son amigos; eventualmente llega una impensada oportunidad de reflotar la carrera de Renzo, lo que significa que ambos deberán tomar riesgos inesperados. Guillermo Francella y Luis Brandoni protagonizan junto a Raúl Arévalo y Andrea Frigerio. La dirección es de Gastón Duprat (El ciudadano ilustre).

Tráiler

BUSCANDO (jueves 18)

Este revolucionario thriller de suspenso es presentado exclusivamente desde las pantallas de smartphones y computadoras. Tras la desaparición de su hija de 16 años y la falta de avances de la policía, David decide investigar la computadora de la adolescente, y empieza a seguir pistas digitales que podrían revelar lo que pasó con la joven. John Cho (Star Trek: Sin Límites) protagoniza junto a Debra Messing y Michelle La. Dirige Aneesh Chaganty. La película fue premiada en el festival Sundance de cine independiente.

Tráiler

CRIATURAS NOCTURNAS (jueves 18)

Este filme de terror sigue a Anna, una adolescente que ha vivido la mayor parte de su vida bajo la tutela de un hombre cuyo nombre no conoce, que la ha mantenido encerrada hasta los 16 años, cuando es liberada por la Policía. Sin embargo, a pesar de intentar vivir una vida normal, la pesadilla de su pasado no la deja ir. Bel Powley (The Diary of a Teenage Girl) protagoniza junto a Brad Dourif (El culto de Chucky) y Liv Tyler (Harlots), entre otros. La dirección es de Fritz Böhm.

Tráiler

HALLOWEEN (jueves 25)

Uno de los mayores íconos del cine de terror regresa. La nueva versión de Halloween no es una “remake” del clásico de horror de John Carpenter, sino una secuela directa del filme original que ignora todas las continuaciones previas. Han pasado 40 años desde que Laurie Strode sobrevivió la sangrienta noche de asesinatos cometidos por el trastornado e imparable asesino Michael Myers. Ahora, Michael ha escapado de su custodia, pero Laurie está lista para enfrentarlo y acabar con él de una vez por todas. Jamie Lee Curtis, que interpretó a Laurie Strode en la Halloween original y numerosas secuelas, vuelve al rol acompañada de Judy Greer (Ant-Man and the Wasp), Will Patton (Falling Skies) y Virginia Gardner (Runaways). Nick Castle, el hombre detrás de la máscara de Michael Myers en la película de 1978 también regresa para encarnar de nuevo al asesino. El filme es dirigido por David Gordon Green (Más fuerte que el destino).

Tráiler

ESCALOFRÍOS 2: UNA NOCHE EMBRUJADA (jueves 25)

La secuela del éxito de 2015 Escalofríos, basado en la popular saga de libros de terror homónima de R.L. Stine, llega con un elenco nuevo, salvo por el regreso de Jack Black como una versión ficcionalizada de Stine. Dos chicos entran a la casa que solía pertenecer a R.L. Stine y encuentran el manuscrito de un cuento, con el que acaban liberando horrores sobrenaturales. Junto a Black actúan en el filme Wendi McLendon-Covey (The Goldbergs), Madison Iseman (Jumanji: En la Selva), Jeremy Ray Taylor (It) y Ken Jeong (Locamente millonarios). La dirección es de Ari Sandel.

Tráiler