Riesgo-país, la mano de obra calificada

Por Julio Fleitas

Hace como un par de décadas pensábamos que al Paraguay muy difícilmente llegarían aquellas inversiones que requieran trabajadores de alta calificación. Eso hoy sigue siendo una realidad, particularmente en el sector de las tecnologías de la información.

Cuando los manuales de economía hablan de “Riesgo-país”, se refieren básicamente a un indicador sobre la imposibilidad de un país en desarrollo o emergente de cumplir -en los términos acordados- con el pago de su deuda externa, sea con el capital o con los intereses.

Cada país, de acuerdo a sus condiciones económicas, sociales, políticas, o incluso naturales y geográficas, genera un nivel de riesgo específico para las inversiones que se realizan en él; y cualquier evaluación de riesgo expresará el nivel de probabilidad de sufrir una pérdida, ante lo cual existirá una mayor o menor necesidad de reducir o evitar las consecuencias de dicha pérdida.

Si bien en Paraguay los números de la macroeconomía -en general- son buenas (según el Gobierno) el mayor "riesgo-país” apunta hoy a la falta de trabajadores calificados, en particular en un sector que hoy está en auge a escala global, como las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS).

Una reciente una investigación realizada para la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Senatics), a empresas productoras y consumidoras de estas nuevas tecnologías, resalta como elemento preocupante la escasa generación actual de esa “mano de obra calificada”.

El estudio señala que el nivel de formación del personal del área TIC es mayormente entre técnico y universitario, y por el momento es muy baja la cantidad de personal que cuenta con postgrado, y los perfiles más solicitados se focalizan hacia infraestructura, desarrollo y/o mantenimiento de sistemas y seguridad informática.

Alerta que la dificultad para encontrar personal con dichos conocimientos fluctúa entre “media y difícil”, razón por la cual el título universitario o la formación académica superior en esta área no es un factor excluyente al momento de contratar al personal. Además, se prefiere contratar a personas con experiencia demostrada en el área requerida.

Al respecto, Sebastián Ortiz, presidente de la Cámara de la Industria del Software (Cisoft), sostiene que siempre que se habla de “trabajo en informática” nos centramos en la oportunidad obvia de crear "fuentes de trabajo de alta calidad", y que la encuesta muestra que hay una grave escasez de personal informático calificado”.

Señala que esta falta da cuenta no sólo de una oportunidad de dar trabajo, sino del “enorme riesgo” que representa para el país el no tener personal calificado y, de manera más amplia, el no desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación. “La falta de desarrollo de estas tecnologías por la la falta de personal calificado está retrasando el desarrollo de todas nuestras empresas y organizaciones”, alerta.

Conducción fallida

El dirigente empresarial manifestó que la escasez de personal informático calificado reportado en las empresas consumidoras de software brinda evidencia de un problema grave y amplio: La falta de una efectiva conducción económica del país. “Hemos logrado con mucho esfuerzo sentar sólidas bases en política monetaria y fiscal, pero falta crear políticas específicas de inversión en sectores clave como lo son las TICs”, asevera.

Ortiz destaca que hoy día, la supercarretera de la información es tan importante como las rutas físicas. Resalta que todos los países de la región y todos los países desarrollados tienen políticas específicas para el desarrollo de las TICs en general y de la informática en particular. “Estos países saben que el desarrollo de este sector es un cuello de botella para el desarrollo nacional y la competitividad de las industrias locales”, expresa.

Añade que no estamos hablando de ideas alejadas de nuestra realidad como robots que manejan micros, saludan y cobran el pasaje, sino de proyectos concretos, ya planificados en las empresas, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, son retrasados, no se realizan o fracasan por falta de personal calificado.

Industria local

Ortiz comenta que, por su parte, la industria del software local, en el esfuerzo por paliar la situación, viene trabajando cada vez más de cerca con las mejores instituciones educativas del país a nivel terciario y universitario. “Nos estamos asegurando de que sus esfuerzos de mejora correspondan a las necesidades del mercado y del país”, manifesta.

Agrega que en la universidad nacional hay “buenas carreras” que necesitan más recursos; en las mejores universidades privadas hay “buenas carreras con pocos alumnos”, lo cual “no es tan complicado”, teniendo en cuenta que la necesidad y las bases ya existen, y solo falta las inversiones específicas en el sector.

Alianza

Consultado al respecto, el director del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), licenciado Ramón Maciel, anunció que en este mes de mayo de 2018 se creará el Centro Avanzado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, para desarrollar cursos en “estándares superiores” de la industria del software, y certificar profesionales en Oracle, Cisco y Microsoft.

En ese mismo contexto, recordó que entre el 2017 y hasta la fecha se ha conformado, además, la Mesa Sectorial TIC, con la participación de la Cisoft, la Senatics, y las empresas Inventiva, IT Solutions, Natura Software, y la Sociedad de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Paraguay (SOTIC).

“La Mesa Sectorial TIC fue conformada para diagnosticar las necesidades de formación en la especialidad, definir los perfiles ocupacionales, diseñar los contenidos formativos y organizar el desarrollo de los cursos. La familia TIC ha logrado validar tres perfiles profesionales: Soporte Técnico de Informática, Operador de Redes Locales y Desarrollo de las Aplicación Informáticas”, destacó.

Acotó que también se ha establecido el progama de formación de Tecnicatura Superior, con una duración de dos años, cuyo objetivo es certificar a los estudiantes, proporcionándoles habilidades técnicas para desempeñarse satisfactoriamente en un puesto de trabajo determinado.

Dijo que las especialidades desarrolladas son: Técnico superior en programación, Técnico superior en TIC y Desarrollo de sistemas informáticos, con 18 cursos y 294 participantes.