Supernova: rock desde Villarrica

Por Jorge Coronel

En la capital del Guairá nace Supernova, una banda que cree en el rock paraguayo desde hace 17 años.

Por constancia, inspiración y entrega, en la escena del rock guaireño son casi palabra mayor. Jorge Battaglia (voz y guitarra), Leandro Duarte (bajo), Vittorio Ramírez (guitarra) y Renzo Virgili (batería) presentan Un viaje de regreso, producción registrada en 2015 y cuya canción, Cosas perdidas, fue estrenada este mes en el portal de videos de YouTube.

Las primeras experiencias en estudio como banda datan del año 2000, cuando lanzaban un primer demo. “Era un material experimental. Grabar no era como ahora... era difícil, pero fue nuestro primer material, en 2005, que contó con 9 temas. Fue nuestro primer material que nos llevó a tocar en varios lugares”, comenta el vocalista y guitarrista rítmico, en una visita a la Expo 2017.

“Esa diversidad cada uno trae con sus rasgos de personalidad, que va escuchando, viviendo, creo que termina de alguna manera exponiendo una lírica que tiene que ver con cómo se siente la vida misma, qué emociones afloran en las distintas actividades cotidianas sen cada uno”, apunta.

Entre las agrupaciones locales que admiran, incluyen nombres como Paiko, Deliverans, Mauricio y las cigarras, La de Roberto y Kchiporros. “En ese sentido estamos muy atentos a todo lo que se viene realizando aquí (en Asunción)”, agregan. “No por el hecho de estar alejados no estamos al tanto de lo que está sucediendo, sino con mucha más fuerza eso nos hace entender que podemos hacer otras cosas”.

Los músicos son conscientes de que trascender en el mercado no es tarea fácil... y que las oportunidades no siempre se repiten. “En 15 años que tocamos decimos que las oportunidades no se presentan fácilmente. Por un lado cuesta también que una banda llegue a cumplir con ciertos requisitos. No es fácil contar con un material de calidad hoy en día: cuesta plata, cuesta tiempo”, reflexiona el vocalista.

La sinceridad, para estos villarriqueños, es clave en su forma de hacer arte. “Lo que buscamos nosotros de la música, más que nada, es la sinceridad; lo que sale del corazón... ya parte de eso expresarnos y llegar a la mayor cantidad de personas posibles”.

Conocé la música de Supernova en las plataformas de Spotify, Deezer, SoundCloud y YouTube.

