Una fiesta de dos hermanos

Por Juan Cálcena Ramírez

El turista, el extranjero, el que no conoce, tiende a confundir casi siempre a Paraguay con Uruguay, y viceversa. La similitud de los nombres con raíces guaraníes unen a estos dos países mucho más allá de las fronteras. Este es el proyecto “Países Guay”.

Paraguay y Uruguay no son países limítrofes, pero son los que tienen los nombres más similares en Sudamérica. Las distancias entre ambos territorios son cortas cuando se habla de la tradición y la cultura entre ambos. Alguna vez, el Uruguay y el Paraguay estuvieron divididos por una guerra, pero las heridas parecen haber sanado más rápido con este país hermano, que fue el primero en tratar de reparar los daños de la Triple Alianza ya a mediados de 1880.

El licenciado Hebert Pastorino es un uruguayo que vive hace años en el Paraguay, y desde 2013 lleva adelante un proyecto llamado “Países Guay”, en el cual, entre varias cosas, apunta a fortalecer los lazos con su país.

¿Cómo y hace cuánto nace la idea de los Países Guay?

Era 1990. Yo vivía en São Paulo, Brasil, y en la empresa informática en que trabajaba un compañero me preguntó si era de Uruguay. Al responderle que sí, su siguiente pregunta fue si era de Asunción. Le explique qué Asunción es la capital de Paraguay, y que yo era de Montevideo, capital del Uruguay. Realmentem me sorprendió; pero no me ofendió.

Mi profesión me trajo a vivir en Paraguay, y veía en diarios que futbolistas paraguayos en Europa eran confundidos con ser uruguayos, y tampoco se ofendían; simplemente explicaban de dónde eran ciertamente.

Todo esto, más todas las cosas que nos unen desde antes de nuestras independencias, la llegada de Artigas y sus lanceros, y tantas cosas más, me llevaron a pensar que realmente nos unen muchas cosas, además de ser los únicos dos países en el mundo que tienen nombre de origen guaraní, y no es casualidad.

En el año 2013, entonces, creamos el Proyecto Países Guay, comenzando con un libro digital que mencionan, mediante una investigación previa, hechos históricos, culturales, deportivos y sociales que nos unen. Luego vino la elaboración del disco Guay, junto con Rolando Chaparro, en el que se fusionan estilos musicales de ambos países, la polca, la murga y el candombe.

En 2014, mediante la Resolución Nº 1016/2014 de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, el proyecto fue declarado “de interés cultural”. En agosto de 2016, en la reunión de la Comisión Educativa-Cultural Paraguay-Uruguay, conformada por los ministerios de Relaciones Exteriores y Cultura de ambos países, fue declarado también “de interés cultural”. Y en enero de 2017 fue declarado “de interés artístico y cultural” por el Senado de la República del Paraguay.

¿Cuál es la meta o el objetivo de la organización?

Como siempre decimos, el objetivo principal del Proyecto Países Guay es la integración cultural, social, musical y deportiva de ambos países. Muchas cosas en común nos unen, como ya hemos expresado. Que el Paraguay conozca más profundamente al Uruguay, y viceversa.

Una frase del escritor uruguayo José Enrique Rodó, y que está en el logo del proyecto, resume perfectamente el espíritu de Países Guay: “El Uruguay es el Paraguay del Atlántico, y Paraguay es el Uruguay de los trópicos”.

Y esa integración se logra, según nuestro entender, principalmente mediante el arte y la cultura; por eso comenzamos con el libro digital, para dejar plasmados los distintos hechos y acontecimientos; luego el disco; ahora dándole más énfasis a nuestra murga La Peregrina, integrada por paraguayos y uruguayos, y oficialmente es la primera murga en el Paraguay. Luego continuaremos con un espectáculo de teatro, y así sucesivamente, intentando integrar a nuestros pueblos.

¿Cuántos uruguayos aproximadamente viven en el Paraguay?

Según últimos datos, son más de 20.000 los uruguayos que residen en el Paraguay.

¿Cuáles son los rasgos culturales más importantes entre Paraguay y Uruguay?

En primer lugar, creo que la sencillez de sus habitantes, el que seamos –como dice la canción– Países Guay, del disco Guay, “entre dos grandes potencias apretaditos están”. A la sencillez hay que agregarle la calidez de las personas; siempre el paraguayo es bien recibido en Uruguay, y el uruguayo en el Paraguay.

Somos los “chicos” del Mercosur, pero no por eso menos importante. Y a la sencillez y la calidez yo les agregaría la garra que ambos tienen, y eso lo podemos ver reflejado en el ambiente deportivo, sobre todo en el fútbol, no hay mucha diferencia en el modo de jugar. A lo largo de la historia tenemos muchos acontecimientos culturales y sociales que nos unen, a pesar de la participación de Uruguay en la Guerra de la Triple Alianza, el haber sido el primer país, y casi enseguida de haber finalizado la contienda, en devolver los trofeos de guerra habla de una hermandad que yo la identifico cuando Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernandarias, siendo Gobernador de Asunción, introduce la ganadería en lo que hoy es el territorio uruguayo; ahí comienza esa hermandad que se fue y seguirá afianzándose en el tiempo.

¿A qué apunta “Países Guay”?

Bueno, como le dijimos, a la integración cultural, social, musical y deportiva de ambos países.

El crear una murga en el Paraguay, pero no al estilo uruguayo, sino dándole ese toque de nuestra idiosincrasia paraguaya; la elaboración de un disco en que se fusionan los estilos musicales más populares de ambos países; el darle la importancia justa y debida a la comunidad de los Kamba Cua mediante una obra teatral musical que cuenta toda su historia (pues ellos son una verdadera integración de ambos países, manteniendo la cultura traída por aquellos lanceros de Artigas). Y si a esto le sumamos la creación de tangos que cuenten historias del Paraguay, o las charlas explicativas de los acontecimientos que se dieron en la historia y tanto nos unen, es buscar una integración que va más allá de las políticas de turno o ideales.

No solo el nombre de origen guaraní que tanto hace confundirlos en el mundo los une; también los une la cantidad de uruguayos afincados en el Paraguay, que han formado familia, como la cantidad de paraguayos que residen en Uruguay y que han formado familia también. Y ese no saber ya si es uruguayo o paraguayo, debido a tantos años de estar en un lado u otro, ha dado paso a que verdaderamente nos llamemos guayos.

Países Guay quiere ser la herramienta de verdadera integración entre Paraguay y Uruguay, fuera de los ámbitos políticos y comerciales, basándose en la cultura y el sentir de ambos pueblos.

Para más información y datos de contacto, el proyecto tiene una fan page en Facebook.