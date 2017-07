Angelina Green, orgullo paraguayo

Nació en Estados Unidos, pero lleva al Paraguay en sus raíces. Julieta Spinzi, su madre, y Aníbal Spinzi, su abuelo, hablan del emocionante éxito de la joven Angelina Green en la TV estadounidense.

Madre de Angelina Green: "Ella no teme al fracaso y quiere seguir sus sueños".

Impactó en el prime-time de la NBC, una de las cadenas televisivas más importantes de los Estados Unidos, y su talento desbordó las redes sociales cuando dio muestra de su arte en el programa musical America's Got Talent.

Angelina Green, de solo 13 años, impresionó al jurado integrado por Simon Cowell -creador de shows como American Idol-, el comediante canadiense Howie Mandel, la cantante inglesa Mel B y la modelo Heidi Klum, tras interpretar la balada I'll Stand by You, de The Pretenders.

El imbatible éxito de la niña en el show es el camino de los sueños cumplidos, tanto para ella como para su familia. “Es realmente un premio para ella y para todos nosotros, que sabemos lo mucho que significa el reconocimiento de la gente tan importante como Simon Cowell y el resto del jurado, que se levantó y le empezó a aplaudir”, comentó su madre, Julieta Spinzi, en comunicación con ABC Cardinal.

Tal como lo dijo en el reality show, Green se refugió en la música durante el proceso de divorcio que vivieron sus padres en los Estados Unidos. “Eso fue lo que le dio la ayuda y el apoyo para salir de ese momento triste, como ella misma dice”, señala su madre.

Su abuelo, don Aníbal, aunque no se dedica a la música, sí derrocha una profunda pasión por el piano. “Soy un músico frustrado”, aseguró. “Le fomentamos mucho que haga lo que ella quiere (...). Y le vamos a seguir ayudando a hacer lo que ella quiere. Su vida es el canto, el teatro, las actuaciones”, comentó, mientras destacó que el mismo Phil Collins quedó sorprendido por el talento de la joven en algún encuentro musical en Miami.