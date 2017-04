Los poderes curativos de la miel

Por DPA

La miel no sólo es rica. Tiene toda una serie de facultades sanadoras. Es cierto que aporta tantas calorías como el azúcar, pero las sustancias y nutrientes que contiene son incomparables a los del azúcar industrial.

ETIQUETAS

Contiene un 80 por ciento de azúcares, casi un 20 por ciento de agua y muy pocos nutrientes en proporción, es decir, la lista de sus aportes no es gran cosa. Sin embargo, este néctar producido por las abejas puede ser de gran ayuda para combatir ciertos males. Incluso puede ser mejor que los medicamentos químicos.

Para el organismo es mucho más fácil convertir el azúcar de la miel en energía que el azúcar normal. Además, las mieles oscuras, como la producida en el bosque, aportan hierro, yodo y manganeso, sustancias que por lo general solemos consumir poco. "Ingerir entre 30 y 50 gramos de miel por día puede cubrir grandes necesidades del organismo", explica el director de un laboratorio de la Universidad alemana de Hohenheim, Helmut Horn.

En otras palabras: si usted, en lugar de endulzar el té con azúcar, lo hace con miel, le hará un gran bien a su organismo.

Por supuesto que hay opiniones más comedidas, que aseguran que la ingesta usual de miel diaria no hace gran diferencia con el azúcar, sobre todo porque endulza menos y, en consecuencia, el consumo regular es menor al del azúcar normal.

Entonces, ¿por qué utilizar miel como endulzante diario?

Ian M. Paul, médico de Pensilvania, les pidió en 2007 a 100 adultos que les den a sus hijos miel o algún calmante de tos químico a sus hijos antes de dormir. Por el otro lado, tomó un grupo al que le pidió que no les diera nada a los pequeños. El resultado no fue una gran sorpresa: el último grupo, que no tomó nada antes de irse a la cama, tosió mucho durante la noche, mientras que los niños tratados con miel durmieron mucho mejor. La conclusión para el equipo fue que la miel era el mejor tratamiento contra la tos.

La profesora Stefanie Joos conoce muy bien este tipo de estudios y asegura que la miel es el mejor remedio contra la tos. "La única excepción son los lactantes que tienen menos de un año", asegura la directora del Instituto de Medicina General de la Clínica Universitaria de Tübingen, Alemania. Joos recomienda que los lactantes no consuman miel para protegerlos del botulismo.

¿En qué consiste la magia de la miel? "Contiene determinadas sustancias capaces de aniquilar bacterias, hongos y virus", explica JOos. Su principal agente es una enzima que las abejas le aportan a la miel, la glucosa oxidasa. Es una enzima que transforma los azúcares contenidos en la miel en peróxido de hidrógeno, que a su vez inhibe el surgimiento de gérmenes. Además la miel, dado su alto contenido de azúcar, les quita líquido a las bacterias, que lo necesitan para desarrollarse.

Pero no toda miel es buena. A la hora de comprar, es fundamental tener en cuenta el modo de conservación y el tiempo de estacionamiento. Una vez comprada, se recomienda guardarla en un lugar fresco, oscuro y seco.

Si quiere aplicarla contra la tos, lo mejor será revolver miel en agua o té caliente, es decir, a una temperatura bebile. No añada miel al agua hirviendo porque reduce sus facultades, explica Horn.

Otro consejo: beba el té de inmediato para que la miel no esté expuesta durante mucho tiempo a altas temperaturas.

Si su intención es curar una tos, no importa qué tipo de miel utilice. En cambio, si quiere aplicarla sobre una herida epidérmica lo ideal es comprar miel estéril, que se utiliza sobre todo para quemaduras. Por lo general a esas heridas se les aplica sulfadiazina argéntica, pero la miel ha dado resultados igualmente buenos. Si la herida es muy expuesta, suelen aplicarse ungüentos de miel.

Hay un tipo de miel particularmente recomendada en la Medicina: la miel Manuka, de Nueva Zelanda. No sólo tiene un efecto antibacterial gracias al peróxido de hidrógeno, sino que además contiene grandes concentraciones del compuesto químico C3H4O2, que según estudios realizados mata el bacilo Escherichia coli, que anida en el tracto gastrointestinal.

El efecto de la miel Manuka depende del contenido de ese compuesto. Si tiene al menos 400, el precio es elevado, pero vale la pena hacer la inversión.