Al menos 8 personas mueren en ataque contra un campo de desplazados en Siria

Por EFE

DAMASCO. Al menos ocho personas murieron hoy y decenas resultaron heridas en un campamento de desplazados en la provincia siria de Idlib, en el noroeste del país, por un ataque de artillería de las fuerzas gubernamentales, informaron activistas.

Entre los ocho fallecidos hay tres menores y tres mujeres, según dijo a Efe Abu Mohamed al Idlibi, un miembro de la Defensa Civil Siria, cuerpo de rescate también conocido como los “cascos blancos”.

Varios proyectiles y disparos de artillería cayeron en el campo de desplazados, que se encuentra entre los pueblos de Um Yalal y Um Tauina, según aseguró el activista.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que la cifra de fallecidos por el ataque asciende a 10 personas, entre ellos 3 menores y 4 mujeres.

La ONG subrayó que la cifra de muertos podría aumentar por la gravedad de los heridos, aunque no precisó su número. Un comandante del grupo rebelde Ejército Libre Sirio (ELS), que pidió el anonimato, dijo a Efe que no hoy no había operaciones militares por parte de facciones opositoras en esa zona.

El ataque sucedió en la zona desmilitarizada creada el pasado septiembre, mediante un acuerdo entre Rusia y Turquía, para separar a las tropas de Damasco y a los rebeldes en la región de Idlib y sus alrededores.

Idlib está controlada por grupos rebeldes e islamistas, entre ellos el Frente de Liberación del Levante, la ex filial siria de Al Qaeda.

A pesar del acuerdo, en los últimos meses han sido frecuentes los disparos de artillería entre ambos bandos en la zona y también se han registrado bombardeos puntuales por parte de la aviación leal a Bachar al Asad.