Detenido con gasolina en la catedral de NYC planificaba volar a Roma

Por AFP

NUEVA YORK. Enseñaba filosofía en una universidad y había comprado un billete de avión para Roma: los detalles de la vida del hombre detenido tras ingresar en la catedral de Nueva York con gasolina tras dos días del incendio en París, empiezan a conocerse

La policía identificó al sospechoso como Marc Lamparello, de 37 años. Llevaba consigo dos bidones de gasolina, otro líquido inflamable y encendedores de butano.

John Miller, portavoz de la policía de Nueva York, afirmó que Lamparello alegó haber tomado un atajo a través de la catedral San Patricio, situada en la Quinta Avenida de Manhattan, para llegar a su coche, que se había quedado sin gasolina, aunque sus respuestas eran “incoherentes y evasivas”.

El detenido debe comparecer ahora ante un juez para que éste le lea su inculpación por tres delitos: intento de incendio, poner en riesgo la vida de otros y violación de la propiedad, indicó otro portavoz policial el jueves de tarde. “Parece que no hay ninguna conexión con un grupo terrorista o ninguna intención ligada al terrorismo”, dijo Miller, quien confirmó que el hombre pensaba embarcarse a Roma el jueves. Las motivaciones del profesor de la universidad Lehman en Nueva York son aún un misterio.

Según el New York Times, fue hospitalizado para ser sometido a una evaluación psiquiátrica. El hombre fue interceptado al entrar a la catedral de estilo gótico en el corazón de Manhattan por un agente de seguridad que le preguntó adónde iba y le informó que no podía ingresar con esos objetos, explicó la policía. “En ese momento, aparentemente la gasolina se derramó en el suelo cuando (el hombre) se daba la vuelta”, precisó Miller. Alertados, agentes de la oficina de lucha contra el terrorismo de la policía neoyorquina lo atraparon y lo detuvieron después de un interrogatorio. “Contó que atravesaba la catedral... que su vehículo se había quedado sin gasolina”, explicó Miller. “Miramos su vehículo. No faltaba gasolina, y lo detuvimos”, precisó.

El lunes, Lamparello ya había sido detenido en una catedral de Newark, en Nueva Jersey, tras haberse negado a partir después de la hora de cierre. El arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, se congratuló el jueves de que el dispositivo de seguridad frente a la catedral permitiera el rápido arresto del sospechoso. “Nuestra gente desconfió, lo condujeron fuera y llamaron inmediatamente a la policía, que lo detuvo. Por lo tanto el sistema funciona”, declaró el cardenal, aunque subrayó que eso no quiere decir “que no pueda ser mejorado”.

La construcción de la catedral de San Patricio concluyó en 1878. Luego se le han añadido ampliaciones y fue objeto de una gran restauración que terminó en 2015 para la visita del papa Francisco.

El lunes, un incendio causó graves destrozos en la catedral gótica de Notre Dame de París, uno de los monumentos más visitados del mundo. Los investigadores privilegian la pista accidental. La catedral de Notre Dame estaba en obras de renovación.