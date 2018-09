Díaz-Canel: No habrá diálogo con EEUU mientras mantengan “actitud aberrante”

Por EFE

LA HABANA. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descartó que pueda haber diálogo entre su país y Estados Unidos mientras se mantenga la “aberrante actitud” de la administración de Donald Trump hacia la isla.

“ Queremos diálogo, pero tiene que ser entre iguales, que se nos respete y no se nos condicione nuestra soberanía y nuestra independencia, porque no aceptamos imposiciones y no estamos dispuestos a hacer concesiones ” , sentenció el mandatario en una entrevista con Telesur, la primera desde que llegó al cargo en abril pasado.

Los dos países restablecieron relaciones diplomáticas durante el último mandato de Barack Obama tras más de medio siglo de enemistad, un histórico “ deshielo ” abruptamente paralizado tras la llegada a la Casa Blanca de Trump, contrario al proceso impulsado por su antecesor.