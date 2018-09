Ahora alega "montaje"

El diputado Carlos Portillo presentó como supuesta prueba de inocencia un acta notarial donde afirman que audios donde pide dinero a cambios de traficar influencias es un “montaje”. Supuestamente la otra involucrada admite manipulación y pide disculpas.

El acta firmada por la escribana Basiliza Núñez transcribe los mensaje enviados supuestamente por Auda Fleitas, la mujer a la que se escucha en audios con el legislador negociando el pago de US$ 3.000 para conseguir un fallo a su favor en una causa de estafa.

"Esos mensajes y eso que supuestamente me pedías plata yo mandé crear por órdenes del Dr. Mauro y ahora no puedo dormir más, no estoy más tranquila Dr. Portillo.. porfa dr. perdoname", indica parte de los escritos que supuestamente fueron enviados por Fleitas.

Sin embargo, en los audios ni siquiera hay cortes y claramente se escucha cómo Fleitas le dice al diputado: "¿Cómo te voy a enviar entonces (el dinero)? ¿Depósito, giro, entrega?”, a lo que Portillo responde "Voy a ver si alguno de mis familiares o amigo mío puede acercarse".

En los mensajes, la mujer supuestamente responsabiliza a un tal Mario Barreto de ser quien la presionó para "montar" los audios. Los audios que ahora supuestamente afirman son montados, llamativamente fueron reconocidos por el propio Portillo como reales en entrevista el mismo día que fueron difundidas las conversaciones.

"Ella me dijo (...) 'te voy a girar, te voy a depositar'; yo pensé que hablaba del expediente", afirmó en su momento Portillo reconociendo el audio incriminatorio, pero tratando de alegar un "malentendido".

Portillo está imputado por este caso, aunque recientemente logró trasladar su causa de la Capital a Alto Paraná, para ser juzgado allá, sitio en el que tendrá mayor influencia.