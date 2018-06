No descartan mediar en careo entre HC y Abdo

El presidente de la ANR, Pedro Alliana, analiza realizar una convocatoria desde el propio Partido Colorado al presidente Horacio Cartes y al electo Mario Abdo Benítez si es que no concretan pronto el “tan esperado diálogo” en medio de las fricciones.

ETIQUETAS

“No estoy haciendo de intermediario. Yo sí dije que el lunes o martes, si no se daba esta conversación, iba a plantear en la Comisión Ejecutiva de la ANR (Asociación Nacional Republicana), que el Partido Colorado, o el presidente del partido, convoque a los dos líderes para que puedan tener una conversación dentro del seno del partido”, indicó Alliana en el caso de que los mandatarios sigan sin reunirse.

Lea más: Comisión cartista de la ANR anuncia reunión Marito-HC

Agregó que desde la proclamación de candidatos, el viernes de la semana pasada, no dialoga con Mario Abdo Benítez. “Nuestra conversación... ustedes se dieron cuenta... imposible fingir que realmente hay un entendimiento, hay buena onda”, expresó, pese a aclarar que el hecho de que no habla actualmente con el presidente electo no es por las diferencias.

Recordó que la última vez que hablaron, aclararon “algunas cuestiones”. “Le dije que en ningún momento le falté el respeto a él en esas declaraciones que hice. Le conté que yo también estaba cansado de ataques de parte de algunos senadores; entonces, me vi obligado a reaccionar de esa manera”, afirmó.

“Las acusaciones, las mentiras y los ataques de ciertas personas colmaron el vaso. Por eso este silencio es esperando ese diálogo del que todos estamos pendientes”, insistió.

Por su parte, el diputado Ramón Romero Roa cuestionó la actitud anterior de Alliana. “El presidente del partido tiene que tener un mayor análisis de lo que va a expresar. Por más que en ese momento tenga esa calentura, tiene que cuidar sus expresiones”, dijo.

Calificó de atinada la resolución de la Comisión Ejecutiva de la ANR de no realizar ningún mandato imperativo a sus legisladores y esperan igualmente el diálogo.