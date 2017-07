ANR acciona contra Petta

La Asociación Nacional Republicana (ANR) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el Tribunal Electoral de Capital que incluyó nuevamente a Eduardo Petta en el padrón del Partido Colorado.

La acción fue promovida este martes ante la máxima instancia judicial contra la decisión del tribunal electoral de Capital que dejó sin efectos la resolución del Tribunal de Conducta de la ANR que excluye de su padrón partidario al senador Eduardo Petta, cuya candidatura a gobernador por Central es impulsada por la disidencia colorada.

La intención del Partido Colorado, específicamente del movimiento oficialista Honor Colorado, es “sacar del camino” a Petta y evitar así que compita contra el candidato del cartismo para gobernador por Central.

Cabe recordar que el presidente Horacio Cartes había elegido al comunicador Rubén Rodríguez para competir por la gobernación de Central por el oficialismo. Sin embargo, las polémicas declaraciones del “Pionero”, que admitió que el Mandatario le pagaría su salario mientras dure en el cargo, generaron todo tipo de críticas, que finalmente lo obligaron a “descabalgar”.

“Querían que me quede en silencio”

Por su parte, el senador Eduardo Petta señaló a ABC Cardinal que las intenciones de sacarlo del medio se deben a su postura sobre el tema de la enmienda.

Contó que le tienen animadversión debido a que se negó cuando le plantearon la posibilidad de que se quede “en silencio y observando”, desde su banca, mientras montaban todo el operativo para cambiar el reglamento interno del Senado y aprobar una enmienda de la Constitución Nacional absolutamente ilegal.

“No me compraron con tal propuesta, que era volver al partido, me dijeron que eso se solucionaba con un llamado telefónico al Tribunal Electoral. Ahora yo iba a estar pugnando tranquilamente por la Gobernación de Central, pero no acepté la propuesta”, contó el senador.

Recordó a quienes lo quieren sacar del camino que “la excepción a la regla de la participación es la impugnación, por lo que, por el momento, está habilitado para votar.

En otro momento, reconoció que “no hay salida cuando la Corte se alinea”, y afirmó que Horacio Cartes “está totalmente enojado”, con él.

Pidió a quienes tengan resentimientos contra su persona “que me ganen en las urnas, y no a través de Tribunales que pueden manejar”.

Lamentó que muchos piensen que “por pensar diferente uno ya es su enemigo”, y dijo que luchará por su candidatura a gobernador porque está “cansado del mismo todos los día desde San Lorenzo hasta el Congreso y veo lo que se puede hacer para cambiar esa realidad”.