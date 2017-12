Audios sí sirven, según Colegio de Abogados

Si bien puede cuestionarse la legalidad de los audios difundidos sobre negociados en el JEM, estos sirven como cabeza de proceso y a partir de allí se podrían iniciar las investigaciones por la Fiscalía, según el titular del Colegio de Abogados.

Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, dijo que si bien se puede cuestionar la legalidad de los audios en que se escucha a miembros del Poder Judicial en descarados negociados, como alegó esta mañana el abogado Carmelo Caballero (uno de los involucrados), estos sin embargo sirven como cabeza de proceso para iniciar las investigaciones y solicitar así el cruce de llamadas, compararlos con agendas de visita, etc.

En este sentido, lamentó que la Fiscalía no esté poniendo todo de sí para impulsar las investigaciones. Dijo que la posición del gremio desde el primer día que se difundieron los audios “que nos asombraron, no porque no conocíamos lo que ocurría, sino por lo descarado de cómo se daban las conversaciones”, fue que “la Fiscalía General del Estado investigue a todos y cada uno y que pida los años (de cárcel) que corresponden”.

Al ser consultado sobre cuáles son los mecanismos para retirar la matrícula a un abogado o a un fiscal, dijo que la Corte Suprema de Justicia en su calidad de superintendencia de los profesionales del derecho puede iniciar con un sumario administrativo un proceso para destituirlos.

Finalmente dijo que esperar que se dé una cambio en la justicia a partir de estos hechos. “Abrigamos la esperanza de que inicie un proceso de transformación positivo”, aseveró.