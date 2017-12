Caacupé: no olvidar la cédula de los niños

La Policía pidió a los padres portar los documentos de identidad de los menores a la hora de acudir a la Basílica de Caacupé. Indicó que ello ayudará sobre todo en caso de que los pequeños se extravíen en medio de la multitud.

La comisario Elisa Ledesma, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, se refirió a uno de los problemas con los que frecuentemente deben lidiar durante las festividades de Caacupé: los niños indocumentados que acompañan a los padres.

Mencionó que hay muchos casos de fieles que portan sus cédulas de identidad, no así las de los menores de edad. “Pedimos que lleven documentos de identidad de estos niños; no acostumbramos a llevar el documento de los hijos a ningún lado, no solo durante la actividad de Caacupé”, lamentó.

La uniformada indicó que el requerimiento obedece principalmente a los numerosos casos de niños extraviados en torno a la basílica, debido a la gran multitud. “¿Por qué pido documentos de identidad del niño? Nos encontramos con niños extraviados sin documentos de identidad y a la hora de ser entregados, tampoco los padres cuentan con los documentos”, explicó.

Comentó que ante casos de niños indocumentados extraviados, a la Policía no le queda otra alternativa que recurrir a testigos que den fe del parentesco de la criatura y todo se hace constar mediante acta. “Tuvimos varios casos de menores extraviados y ahí se debe hacer un acta con testigos que manifiesten el parentesco de esta criatura; es todo un contratiempo”, señaló.

Ledesma mencionó que problemas de esta naturaleza se dan inclusive con los mismos comerciantes apostados en los alrededores del templo mariano. “Son papás, mamás que están vendiendo y luego el niño se aparta un poco y con la cantidad de gente se pierde y ya pierde el tino para volver al lugar”, manifestó.

Por otra parte, recalcó igualmente la necesidad de portar los documentos de los vehículos, ya que habrá controles a lo largo del trayecto rumbo a Caacupé.

OTRAS RECOMENDACIONES

Ledesma recordó a los automovilistas la necesidad de no conducir bajo los efectos del alcohol así como respetar los límites de velocidad.

Igualmente señaló que los peregrinos deben evitar caminar en el horario comprendido entre las 09:00 y las 16:00, debido al intenso calor. “También se pide que los peregrinos lleven ropa y calzados cómodos, además de evitar llevar niños en la peregrinación”, instó.

Otras recomendaciones mencionadas fueron evitar el consumo de alcohol durante la caminata y en caso de sufrir enfermedades crónicas como diabetes.

