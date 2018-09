Carlos Amarilla: "De premio me ligué esta imputación"

Carlos Amarilla dijo que la imputación en su contra por su administración en Central la "ligó de premio" y sostuvo que se ha esclarecido que no tiene una conducta reprochable. Agregó que podría ser su última conferencia como asesor de Abdo.

Esta mañana, Carlos Amarilla, actual asesor del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en conferencia de prensa en Mburuvicha Róga –en la que habló con la voz entrecortada– aseguró que por su abierta oposición al objetivo del entonces mandatario nacional Horacio Cartes de ser reelegido vía enmienda constitucional tuvo un proceso judicial en su contra.

La fiscala Victoria Acuña lo había imputado, en ese contexto político, por el supuesto desvío de G. 9.000 millones durante su gestión al frente de la Gobernación de Central.

“Esa pretensión, que considerábamos contraria a la Constitución Nacional (...) De premio me gané esa imputación. Al respecto, quiero informar que la Fiscalía hizo su trabajo y nosotros hemos colaborado abiertamente con la investigación. Mis coimputados, que fueron mis colaboradores en la Gobernación, ya han sido beneficiados con sobreseimiento definitivo en algunos casos y en otros casos con sobreseimiento provisional”, indicó.

“Queda perfectamente esclarecido que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, ninguna conducta reprochable. Comparto con ustedes un informe que les ayudará a realizar cualquier investigación y realizar un seguimiento de la causa en la Fiscalía. Lo concreto es que nuestra conducta está fuera de toda sospecha. Hemos pulverizado el informe que dio lugar a esa imputación (...) Era muy importante para mí señalar esto, porque estamos en un Gobierno marcado por la transparencia”, sostuvo.

Por otra parte, señaló que esta podría ser su última comparecencia ante la prensa como asesor del jefe de Estado y, al ser consultado si va a la Itaipú Binacional, dijo que es Abdo quien deberá decidir a dónde lo designa. "El señor Presidente me ha dicho que me daría una misión, pero no está confirmado que vaya a ser en lo que ha surgido como una versión", respondió.