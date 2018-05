Recién se interiorizarán sobre bienes de Messer

Karina Gómez Narváez, ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), dijo que aún desconocen detalles de los bienes de Darío Messer, que deben manejar, por lo que hoy se reunirá con el Ministerio Público.

“En principio, muchos datos de la investigación no tenemos, porque ese no es nuestro trabajo; ellos solicitan la administración de la empresa CHAI SA. Lo sabremos en el transcurso del día, porque tendremos una reunión con el Ministerio Público; por una cuestión de logística no hemos ido todavía”, manifestó en contacto con ABC Cardinal Karina Gómez Narváez, de la Senabico.

La empresa CHAI SA, del brasileño Darío Messer, quien tiene una íntima amistad con el presidente Horacio Cartes, es una de las tantas investigadas por lavado de dinero en nuestro país. Messer actualmente cuenta con orden de captura internacional emitida por Brasil, está imputado y declarado en rebeldía en nuestro país, puesto que sigue prófugo de la justicia.

En ese sentido, la ministra Karina Gómez Narváez explicó que el primer paso que debe realizar la institución a su cargo consiste en la identificación: qué tiene la empresa, cuánto dinero tiene, levantar los embargos que tienen en esa empresa y trasladar a la Senabico. “Tengo entendido que es una empresa ganadera (...) Tenemos que hacer un corte administrativo”, puntualizó.

Agregó que es obligación de Senabico informar todo al Ministerio Público. “Si yo encuentro una falencia, yo tengo que hacer una auditoría y decir 'así se hizo el corte'. Hay que comunicar todo”, subrayó.

Comentó además que, por ahora, el dinero será depositado en el Banco Nacional de Fomento (BNF), pero que ya se encuentran trabajando con la Superintendencia de Bancos para buscar un sistema en que las entidades financieras puedan concursar. “Las exigencias serán bastante altas”, señaló.