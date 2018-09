Cetrapam afirma que billetaje electrónico no está parado

César Ruiz Díaz, titular del Cetrapam, aseguró que es una mentira que el tema del billetaje electrónico esté paralizado. "Hoy la pelota está en la cancha del Estado, que renueve el contrato. Los privados ya tenemos la capacidad de implementarlo”, indicó.

En contacto con ABC Cardinal, César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), desmintió las declaraciones hechas en la fecha por Pedro David Britos, viceministro de Transporte, quien sostuvo que el billetaje electrónico está paralizado.

“Es una información equivocada, errónea que evidentemente necesita de más investigación, imposible interiorizarse de 2.000 hojas con que cuenta la normativa del billetaje electrónico, más una ley, más dos decretos reglamentarios a solo 24 horas de haber sido nombrado”, aseveró.

Recordó que hay dos empresas que están pujando por convertirse en las prestadoras del servicio. “Ambas, tanto TDP como Epas, están trancadas en la fase tres porque no se han puesto de acuerdo en la comisión de interoperabilidad que deberán ser cobradas entre los privados. Entonces dentro de la normativa establece que habrá tres reuniones y si no hay acuerdo, será el viceministerio el que fije la comisión de interoperabilidad”, explicó.

“Nada está parado. Se habló de que había un contrato vencido con los asesores colombianos contratados para este trabajo pero no se habló de que existe una adenda que extiende el contrato hasta octubre de este año y que está a disposición del ministro Arnoldo Wiens (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) desde el día en que asumió. Entonces nada está paralizado, todo está en cancha del Estado para seguir en estos momentos", añadió.

Aseguró que un detalle no menor es que el servicio del billetaje electrónico no es una concesión del Estado ni es una aplicación pública privada. Es un contrato de derecho privado entre el particulares, en donde el Estado no tiene intervención más que de fiscalizar y controlar, no de otorgar permisos y decir quién puede hacerlo o no puede hacerlo”, sentenció.

Respecto al tiempo que se ha tardado para aplicar el billetaje electrónico, alegó que ese proceso no depende de eso. Los técnicos estimaron que las pruebas remotas, que terminaron recién, tardarían cuatro semanas y tardaron ocho, según refirió.

Finalmente insistió en que en este tramo solo depende que el gobierno renueve el contrato con el asesor colombiano y que firmen los certificados de homologación. "Nosotros los privados tenemos la capacidad de hacer ya la inversión y colocar los equipos", concluyó, pero tampoco dio fecha para que esto se ponga oficialmente en marcha.