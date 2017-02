Cloaca colapsada causa caos

Un registro cloacal en la zona del Botánico colapsó y dio un nauseabundo y desagradable “espectáculo” en medio de los automovilistas que trataban de cruzar el tramo. El problema se repite con cada lluvia intensa, sin que la Essap ofrezca solución alguna.

ETIQUETAS

Miles de litros de aguas negras emanaban cual fuente de petróleo esta mañana sobre Primer Presidente casi Sacramento. Varios lectores mandaron fotografías y videos desde distintos puntos y lamentaban el caos vehícular, además del desagradable olor que despedía el desagüe cloacal colapsado.

El gerente de alcantarillado de la Essap, Néstor Roa, indicó que una de las causantes principales del colapso sería el tamaño del canal. “Un túnel de tres kilómetros y medio termina en ese lugar y el diámetro es menor al necesario. Además, con cada lluvia, ese inconveniente, sumado a la gran cantidad de conexiones clandestinas de desagües pluviales que hay en la zona, origina la sobrecarga del canal”, señaló en contacto con ABC Cardinal.

Varias conexiones nuevas de la Essap van a parar a este canal, que aún no tiene salida final al arroyo Mburicaó, para que vaya a parar al río Paraguay. “Cuando no llueve, este tipo de fenómenos no ocurren. Nos damos cuenta de que existe una gran cantidad de conexiones clandestinas de desagües pluviales que no deberían tener vículos con los cloacales”, declaró.

El colapso aún no puede ser resuelto debido a la lluvia y la altura de las aguas negras, que llegan hasta los dos metros, aproximadamente. La Essap aseguró que, ni bien el nivel de pérdida baje, realizarán los trabajos que sean necesarios para destrancar el sistema.