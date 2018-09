Cobro tercerizado sigue firme, aclara Comuna

El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción dijo que la medida cautelar de la Corte sobre el cobro de impuestos a través de una empresa tercerizada solo afecta a los demandantes y que la Comuna sigue con la intención de continuar con este sistema.

Juan Carlos Ramírez Montalbetti, director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, se refirió a la medida cautelar sobre un pedido de inconstitucionalidad planteado por algunos vecinos de Asunción contra el Sistema de Gestión Tributaria en la capital.

Lea más: Logran medida cautelar contra Gestión Tributaria

La Comuna organizó este lunes una conferencia de prensa para aclarar que esta medida no es una sentencia y que el plan de tercerizar el cobro de impuestos seguirá adelante. Los beneficiados con la decisión de la Corte —que Ramírez Montalbetti no sabe cuántos son porque aún no recibieron notificación— tendrán el beneficio de que la municipalidad no dé sus datos a la empresa TX, que es la encargada de los cobros.

Lea más: Juntan 2.500 firmas contra gestión tributaria

“Para ratificar la voluntad del Municipio de la ciudad de Asunción, la Intendencia y la Junta han aprobado un sistema, han contratado a una empresa internacional para llevar adelante estos trabajos de modernización y, repito, para ratificar la voluntad de ejecutar este programa pese a la decisión tomada por la Corte”, expresó el jurista.

Ramírez Montalbetti insistió en que esta es solo una medida transitoria y no definitiva. “Pensamos que dentro de un proceso judicial es normal que un juez adopte una medida cautelar que es de carácter transitorio y que no es una sentencia. En la medida cautelar, la municipalidad deberá abstenerse de transferir los datos privados de estas personas a la empresa TX, que ya está trabajando hace un tiempo con nosotros. Y vamos a cumplir”, concluyó.