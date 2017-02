Critican inacción del MOPC ante baches en San Pedro

Por Alberto Núñez, corresponsal

CAPIIBARY. Conductores de vehículos denuncian que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no reparan los baches que se encuentran en las localidades de Santo Domingo, 8 de Diciembre y San Blas, Añaretangue, distrito de Capiibary.

Se tata de la Ruta X “Las Residentas”. Los enormes pozos podrían provocar daños en los rodados e inclusive hacerlos volcar y dejar víctimas, refieren. Si bien en reiteradas ocasiones el MOPC ya ha bacheado los pozos, rápidamente se deterioran de nuevo a causa de los deficientes trabajos, denuncian.

A simple vista se puede observar que el tramo de unos cinco kilómetros solamente cuenta con una capa; sería solo la base, atendiendo que el grosor de la capa asfáltica tendría solo de 3 a 4 centímetros, y según algunos expertos debería tener unos 6 centímetros, ya que este tramo es utilizado por camiones de gran porte que transportan granos en época de cosecha, según explicaron los lugareños.

Para los rodados de menor porte, es una verdadera trampa mortal, porque los baches son enormes y con profundidad de aproximadamente siete centímetros, lo cual podría causar daños a los vehículos, principalmente en la dirección, ya que en una zona por donde circulan a gran velocidad. “Para la gente que no conocen los lugares, es un trampa. Deben reparar en forma y de una vez por todas”, señaló Heriberto Cabrera, un conductor.

Deberá llegar capa asfáltica en bolsas

Isidro Espínola, jefe de la Sección V del MOPC de la ciudad de Capiibary, explicó que, efectivamente, llegarían un centenar de bolsas de la capa asfáltica para proceder a las reparaciones provisorias.

“Vamos a arreglar nosotros. Ya he pedido para que me envíe, me informaron ya que van a traer. Ni bien tengamos, vamos a proceder al bacheo”, señaló Espínola, quien reconoció que los tramos están en deterioro.