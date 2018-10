Ante el inicio de una investigación por enriquecimiento ilícito en su contra, el titular de la Cámara de Diputados anunció que él mismo solicitará su desafuero para someterse a la justicia. Aseguró que se trata de una persecución política de detractores.

El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (Colorado Añeteté), anunció que solicitará su desafuero “porque no tiene nada que ocultar”. Sin embargo, no especificó cuándo lo haría. Intentamos comunicarnos con el legislador para consultarle si lo solicitaría durante la sesión de mañana, pero no respondió.

La semana pasada la Fiscalía adjunta de Delitos Económicos a cargo de Soledad Machuca emitió un dictamen a favor de la apertura de una carpeta fiscal contra el diputado colorado, asignando para la causa a la fiscal Josefina Aghemo. Un concejal de Ybycuí lo había denunciado por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza, porque éste no podría justificar su incremento patrimonial desde su época de gobernador.

Ante esto, Cuevas reaccionó anunciando a través de su cuenta del Facebook, que “él mismo solicitará su desafuero, para someterse a los mandatos de la justicia que lo requiere”.

Agregó que “No tengo absolutamente nada que esconder; en realidad, de alguna manera, ya estaba esperando esto; forma parte de una persecución política, orquestada por unos sinvergüenzas a los que les gané en las últimas elecciones”.

Recordó que ya había sido investigado antes, pero que “ahora se inicia otra investigación con los mismos argumentos y con el mismo denunciante: Ezequiel Cáceres, concejal de la municipalidad de Ybycu’i, Paraguarí, apoyados por ‘politiqueros sinvergüenzas’, como el diputado denomina a los que ‘aún sangran por la herida’, tras las elecciones internas y generales ultimas”.

“Las publicaciones forman parte de una campaña política de desprestigio; de eso no me queda ninguna duda; no tengo ninguna estancia; de qué estancia me pueden hablar, si apenas tengo 100 a 120 hectáreas”, remarcó rechazando las acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.

Aseguró que la investigación de la Fiscalía General del Estado, no durará más de dos meses debido a que no es un potentado. “Me alegra esta investigación, porque va a permitir, de una buena vez, demostrar mi inocencia. Necesitamos que esto se dilucide, porque tenemos que trabajar; el país espera mucho de nosotros y no podemos defraudar”, sentenció.