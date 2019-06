Defienden viático para hermana de Velázquez

El Sindicato de Graduados Profesionales Universitarios de la ANDE emitió un comunicado justificando el viático solicitado por la hermana del vicepresidente de la República, para realizar un curso sobre “Gestión de Gobierno y Campañas Electorales".

Carmen Velázquez, quien se desempeña como jefa del gabinete de la presidencia de la ANDE, pretendió que la Ande le otorgara viáticos por más de US$ 6.304 para solventar una estadía de dos semanas en España, donde está cursando un módulo de una especialización en gestión de gobierno y campañas electorales. Sin mayor precisión, la ANDE informó que solo que le concedieron entre US$ 600 y US$ 800.

Desde el gremio de graduados de la ANDE defendieron la necesidad de este viático alegando que es “necesaria la capacitación de un equipo de técnicos y funcionarios para lograr el desempeño eficiente de la ANDE”.

También argumentaron que las capacitaciones están amparadas en acuerdos establecidos en los contratos colectivos de trabajo, por lo cual es legal lo solicitado por la funcionaria.

En otro punto del comunicado, los sindicalistas expresan que teniendo Velázquez un alto cargo gerencial, la misma requiere de habilidades y conocimientos técnicos, profesionales y políticos para lidiar con todos las gestiones de la institución.

Finalmente, rechazaron las críticas referidas a la capacitación de Velázquez en España, ya que la misma se realizó con el apoyo pleno de las autoridades de la estatal que "bajo criterios y análisis rigurosos" conceden permisos y la cobertura económica para las capacitaciones.

Pedro Ferreira, presidente de la ANDE, indicó al respecto que la alta funcionaria de la estatal deberá rendir cuentas a su vuelta sobre el uso que le dio al dinero que se le asignó para “ayudarla con el hospedaje”.