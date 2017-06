Derivan a paciente al Hospital Nacional de Itauguá

Por Carlos Ávalos, corresponsal.

VILLARRICA. Después de tres días de estar internado, derivaron a paciente al Hospital Nacional de Itauguá para una posible intervención neuroquirúrgica. Al hombre le negaron la operación en Villarrica por supuesta "cuestión política", según su familia.

Directivos del nosocomio regional de esta ciudad no permitieron al neurólogo villarriqueño realizar la operación por cuestiones políticas, según denunciaron los familiares.

Don Rubén Domínguez Meaurio, de 56 años, oriundo de la compañía Espinillo de esta ciudad, después de tres días de internación en el nosocomio regional de Villarrica, finalmente fue derivado al Hospital Nacional de Itauguá para una intervención neuroquirúrgica.

El hombre padece de un hematoma cerebral (acumulación de sangre en la cabeza o derrame cerebral). Necesita ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, ya que según los especialistas ha alcanzado 60 centímetros cúbicos de sangre en el cerebro.

A raíz de que el nosocomio no cuenta con un especialista en neurología, el concejal municipal Juan Carlos Vera, único neurólogo de la ciudad, se ofreció a realizar la cirugía al paciente de manera gratuita en el hospital, pero esto no fue admitido por los directivos de la institución. Los familiares denunciaron que no le permitieron el ingreso al especialista por cuestiones políticas.

Por su parte el director del hospital regional, Ricardo Oviedo, manifestó que no podían permitir que se realice la intervención debido a que el neurólogo no tiene ningún vinculo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

“No se podía permitir que un médico que no esté vinculado al Ministerio realice una cirugía. Nosotros tenemos un equipo médico capacitado para evaluar a los pacientes y de acuerdo a la decisión tomada vemos que conducta adoptar con respecto a cada paciente. Este es un hospital complejo. Hay especialidades que no se tienen, pero no es el único hospital con ese problema”, dijo el médico.

Sobre las denuncias de los familiares del paciente, de no permitir la intervención al neurólogo guaireño por cuestiones políticas, dijo que no preguntan a los pacientes a que partido político corresponden.

“Es totalmente falso, este es un hospital de pobres, dependiente del Ministerio de Salud. Nosotros acá no preguntamos de qué partido político son, sino preguntamos al paciente cuál es su dolencia o motivo por el cual acude a nuestra institución”, expresó Oviedo.

“El paciente ingresó con un nivel de glasgo 15%, escala que mide el estado de conciencia del paciente, con ese estado de conciencia sumado a la lesión que tenía no ameritaba una intervención neuroquirúrgica. Este paciente se complicó con una neumonía por aspiración y precisamente por ese motivo, y para evitar complicaciones a futuro, es lo que se derivó al Hospital Nacional de Itauguá”, reiteró.