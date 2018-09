Exfiscal ya está en Viñas Cue

El exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón ya está en la cárcel militar de Viñas Cue, procedente de la Penitenciaría de Tacumbú. No se realizó ningún trámite judicial, según informaciones.

La Corte Suprema de Justicia consintió este miércoles el cambio de lugar de reclusión del exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, del penal de Tacumbú al centro de reclusión militar de Viñas Cue. El pedido fue hecho por la defensa a raíz de supuestas amenazas en su contra.

Alrededor de las 13:30, el traslado fue concretado, cuando Díaz Verón llegó al penal militar. Esto se cumplió sin haber pasado por la oficina judicial, informó la periodista de ABC Color Mili Aguayo.

A su salida del lugar, Mario Elizeche, abogado del detenido, sostuvo que “lo lógico es que litigue en libertad”. “No solo voy a pedir prisión domiciliaria; voy a insistir en su libertad”, aseguró.

Pese a las pruebas en su contra, insistió en que su defendido es inocente. "Estamos en condiciones de demostrar su absoluta inocencia. Es inocente, no me voy a quedar con los ojos cerrados ni los brazos cruzados. Un proceso que se inició hace seis meses y que ameritaba su desestimación, no este trato absolutamente revanchista”, insistió.

En cuanto al estado de ánimo de Díaz, dijo que, si bien se encuentra golpeado por lo sucedido, “tiene la convicción de que vamos a salir airosos de esto”.

Díaz Verón ha estado preso en Tacumbú desde el 24 de agosto pasado, cuando se presentó ante el juez Julián López luego de estar prófugo por algunos días, por lo que este dispuso su reclusión.

Además del exfiscal general del Estado, su esposa María Selva Morínigo está investigada por presunto lavado de dinero, ambos vinculados a una sospechosa fortuna de la familia de G. 2.138.642.856, sin justificar.