OTEP: Preocupados “por atropellos” de Petta

Representantes de la OTEP - SN dijeron estar preocupados por cómo el nuevo ministro de Educación, Eduardo Petta, “va atropellando a directores” por los casos de planillerismo. Aseguraron que hasta el momento no lograron una audiencia con el ministro.

La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP-SN) realizó en la fecha a conferencia de prensa para hacer pública algunas temas que surgieron en la plenaria nacional llevada a cabo en el gremio. Entre ellos apuntaron contra el nuevo ministro de Educación, Eduardo Petta.

“El ministro actual hasta ahora no le da audiencia a nuestra organización, después del acuerdo que hubo entre cuatro paredes pedimos una audiencia y hasta ahora no nos dieron una audiencia, entonces el ministro de la gente no se expresa en práctica”, aseveró Blanca Ávalos, de la OTEP-SN.

“Nos preocupa cómo va atropellando a los compañeros dentro de lo que es el planillerismo (...) Al principio fue 1.200, después 600 y ahora son 300 y algo de directores que están amenazados de ser sumariados porque no han pasado el informe. Nosotros solicitamos al nuevo ministro que abra una mesa y que se analice caso por caso”, agregó.

Dijo además que se ratifican en la búsqueda de participar dentro de la reforma educativa. “No hay un plan específico, el Presidente había dicho que va a durar un año. Queremos que se prolongue el tiempo que sea necesario para tener un modelo educativo que responda y se ajuste a las necesidades de nuestro país”, señaló. También pidió que toda la comunidad educativa pueda participar y que no se cierre.

Por otra parte, aseguraron que están preocupados por la “injerencia política” en la educación. “Estamos peleando por la estabilidad laboral. Nuevamente para nosotros es un retroceso el que sea un caudillo, un dirigente político para decidir quien va a entrar o va salir en educación”, mencionó Ávalos respecto a un caso ocurrido en Coronel Oviedo.