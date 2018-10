Diputada niega ser morosa de Petropar

“Para mi es una sorpresa que existan clientes que le deban a la estatal, porque a nosotros en caso de no estar al día no nos bajaban”, afirmó la diputada Jazmín Narvaez, que negó adeudar siquiera un mes a Petropar. “Nunca usamos cheques”, comentó.

La legisladora se acercó a nuestra redacción con varias carpetas con documentaciones de la dos estaciones de su padre, para demostrar que no tiene cuenta alguna con Petropar, que les provee el combustible desde 2015.

“Para mi es una sorpresa que existan clientes que le deban a la estatal porque a nosotros en caso de no estar al día no nos bajaban (el combustible a sus tanques). En el caso de que no esté mi padre o la administradora, teníamos que encontrar quién pague porque sino no nos van a liberar el combustible. Únicamente cuando le envías la factura del pago del día a la Dirección del Combustible ellos liberan tu combustible del días”, refirió sobre su caso particular.

La misma fue mencionada en una conversación telefónica supuestamente como “morosa” por Carlos Cañete, ex “asesor adhonorem” y hombre de confianza de Horacio Cartes en la petrolera estatal durante el gobierno anterior. Sin embargo los documentos presentados por Narváez certifican que las empresas de su familia utilizan el sistema de transferencias bancarias directas y no cheques diferidos.

“Nunca pagamos con cheques, desde que empezamos a operar nos hemos manejado con transferencias que se hace todos los días a las 8 de la mañana. Se abre el banco y nosotros a la cuenta que se tiene que depositar, que es Petróleos Paraguayos SA todos los días”, dijo exhibiendo los documentos.

La misma aclaró que las dos estaciones de servicio familiares fueron construidas en terrenos propio y no en predios de seccionales. Comentó que empezaron a operar en el rubro desde octubre de 2015, luego de que Petropar se mostrara interesada en instalar sus estaciones en terrenos bien ubicados. Reconoció que el contrato establece que la estatal provea los tanques subterraneos y las islas de expendio, pero que el operador invierte el resto, que en el caso de sus estaciones familiares ronda entre G. 1.300 a 1.500 millones.

Además remarcó que la estación que se encuentran sobre la Avda. Avelino Martínez trabajó al contado y la de San Antonio a 30 días, hipotecando la propiedad. La garantía es la propiedad”.

De esta manera la misma agregó que en su caso particular si se trabaja con una garantía real y no con cheques como hicieron algunos de sus correligionarios. “Nuestra garantía es la estación de servicio que tiene 1.240 metros cuadrados construidos. Solamente en terreno son 180.000 dólares, más la construcción y la plusvalía”, afirmó.

Cabe mencionar que las empresas ligadas a la legisladora no aparece cuestionadas en los informes internos de Petropar como si se menciona por ejemplo al seccionalero Víctor Molas.