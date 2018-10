Petropar: negociado de clavos

Audios filtrados confirman la forma en que se generó “clavos” a Petropar con la entrega "fiada" de combustibles a gasolineras sin garantía. Se oye a Carlos Cañete -“asesor ad honorem” de HC que dominó la estatal pese a no tener cargo- admitir el esquema.

“Guggiari no tiene garantía, no tiene aval, pero es un negocio, es un negocio. No todos tienen que tener (garantía), porque cuando vos te vas al banco no te piden garantía para todo, te piden garantía para comprar una casa a largo plazo, qué se yo, pero este ko a 30 días nomás es, entendés”, se escucha decir en una conversación telefónica a Cañete, gerente del grupo empresarial de Cartes que desde el inicio del gobierno del exmandatario se ubicó como hombre influyente en la estatal Petropar.

El mismo se refiere al retiro de miles de millones en combustibles que realizaban operadores de estaciones de servicio, sin una capacidad demostrada de poder pagar por el producto. Es más, aparentemente el esquema consistía en dejar supuesto cheques como garantía que eran “cajoneados” y no se reclamaban, a cambio de coimas.

“Indudable que hay malos créditos. Claro que hay malos créditos, pero fijate quiénes son los deudores, no son todos clavos”, trata de justificar Cañete, luego de que la nueva administración de Petropar, a cargo ahora de Patricia Samudio, destapara millones de dólares en deudas -sin cobrar- de operadores de estaciones de servicio del emblema Petropar.

En un momento menciona el caso del seccionalero Víctor Molas, asegurando que pese a su deuda actual de G. 3.600 millones (de los cuales G. 962 millones es deuda vencida), este no sería uno de los “clavos”.

“Clavo es el que te clavó y no te paga más. Clavo es este tipo Hishikawa no sé qué, que estaba allá y que nunca le pueden cobrar 700 millones de la época de Escobar; ese es un clavo porque nunca se le pudo cobrar. No sé, esta señora que no sé su apellido; esa si no le cobras va a ser un clavo. Pero Molas para mí no es un clavo. Molas tiene una garantía de G. 4.000 millones. Te va a pagar”, comenta Cañete tratando de minimizar la deuda del dirigente colorado cartista, asumida durante la administración anterior.

El interlocutor en un momento le remarca que le parece irregular que hacían figurar como compras de combustible al contado o a 15 e incluso en algunos casos 60 y 90 días, para retirar el producto sin garantía. Cañete insiste en querer justificar. “Todo el mundo pues hace sus estación, y se le da prima para hacer su estación, a todos le pagan. 500.000 y eso le pagan, Petropar ko no paga nada. Para que (el operador) recupere la plata que puso el tipo, le tiene que dar nio algo, alguna ventaja, le da mayor bonificación y le da crédito”, comenta.

Sin embargo, no es cierto que Petropar no pagaba nada. Además de dar el combustible sin garantía, la petrolera estatal daba aporte de US$ 100.000 en equipamientos para montar las estaciones de servicio. Por ejemplo, en el caso de Molas, presidente de la Seccional de Fernando de la Mora, ni siquiera el terreno era suyo, sino que se firmó un contrato de alquiler con la ANR.

Pese a todos sus intentos de justificación, el interlocutor le termina insistiendo: “Algunos créditos se dieron mal, Carlos; ese es el tema”. El gerente de Cartes responde: “Sin duda, sin duda, no tengo duda. (...) Demasiado libertad le dio a este tipo Gómez, el tipo probablemente le durmió, yo no creo que él esté en la joda, el expresidente (Eddie Jara). Ahora si hay pruebas de quién autorizó, hay que hacer lo que hay que hacer”, apuntó.

Finalmente, el interlocutor le termina reclamando lo irregular de todo el esquema en torno a los créditos otorgados. "Yo te soy honesto, Carlos, acá como yo veo, los perros le utilizaron a Petropar... Sabés cómo viene el tema: Yo tengo una estación de servicios, vos agarrás, te saco de vos que sos Petropar y no te pago mi cuenta y construyó otra estación de servicio. Como lo que estoy viendo, los perros utilizaron la plata de Petropar para otra cosas. ¿Por qué -por ejemplo- se autorizó el caso de Tacuara G. 10.000 millones, G. 12.000 millones, 2 millones de dólares?", dijo reclama el interlocutor.

Cañete hace amagues para justificar y minimizar la situación, pero su interlocutor le insiste: "¿Quién autorizó eso, che ra’a? Vamos a ser sinceros, hay compañeros que están implicados en este tema. Hay gente que estuvo con nosotros. Hay gente que ya se fue. ¿Quién autorizó esto? Y está en el oparei".

"Yo no creo tampoco que sea eso. No creo que sea tan grave como dicen ellos", insiste Cañete pero lo interrumpen: "Para mí es grave, porque yo te voy a decir una cosa, Carlos, para mí es grave porque imaginate na che ra’a, tener 40.000, 50.000 millones ahí de clavo y cheques ya vencidos. Desastre ko es este tema, Carlos, y vos sabías cómo venía o ahora estás sabiendo seguramente".

"Carlos, había nio cheques, que compañeros nuestros escondieron, de 1.500, 1.600 millones", culmina el interlocutor de Cañete reclamando en la conversación. Esa situación se condice con lo denunciado por la titular actual de Petropar, de que encontraron cheques "cajoneados" e incluso algunos con orden de "no pago".

En la conversación también mencionan a otros políticos colorados como la diputada Jazmín Narváez, y se afirma que su caso está siendo encubierto por la titular actual de Petropar.