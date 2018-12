Distribuidores ratifican escasez de cemento

Un grupo de distribuidores de cementos se congregó esta mañana frente a la Industria Nacional del Cemento (INC). Insisten que la escasez es real y sostienen que las máquinas compradas en el gobierno anterior no funcionan.

A través de un video se puede observar a un grupo de distribuidores esperando frente a la Industria Nacional del Cemento (INC). Raúl Garay, uno de los trabajadores del rubro, dijo frente a los presentes que la falta del producto es real y no solo un invento. “Toda esta gente que está acá está esperando un cemento que no hay”, subrayó.

Afirmó que el Gobierno realizó una gran inversión en máquinas que no funcionan, razón por la cual la producción de la INC bajó estrepitosamente. En ese contexto, la semana pasada José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), explicó que la producción diaria de la INC bajó de 90.000 bolsas por día a solo 35.000.

Esta falta del producto está generando que muchos proyectos en el sector de la construcción se detengan. Además, tratándose de una época en que la demanda aumenta, los precios de las bolsas se están disparando hacia arriba y de costar G. 40.000 pasaron a costar G. 75.000 por dar un ejemplo.

Por su parte, la INC reconoció la escasez pero argumentó problemas administrativos heredados de la gestión anterior. Sin embargo, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) negó que existan faltantes en este rubro y alegó que la suba de precios se debe a la libertad del mercado.

