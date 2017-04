EBY: minimizan riesgo por sobreelevación

Autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) afirmaron que no existe riesgo o peligro en la estructura de la represa y que está preparada para afrontar fuertes tormentas. Sin embargo, no se expidieron sobre la sobreelevación del embalse.

El ingeniero Gabino Fernández, subjefe técnico de la EBY, señaló a Radio Nacional que “esta presa es bastante segura, no tiene inconvenientes al respecto; lo que sucedió con las lluvias y fuertes oleajes, no hay peligro al respecto. La presa a lo largo de sí tiene instrumentos en unos 1.000 puntos instalados que monitorean la situación de la presa, por lo que no hay ningún peligro. Hay gente que trabaja allí y tiene mucha experiencia desde el inicio de la represa”.

Fernández, sin embargo, no dio opinión sobre lo dicho por el ingeniero Gustavo Segovia, exjefe de Obras Complementarias de la EBY, quien denunció la violación del nivel máximo permitido en la cota, que es de 82,70. Actualmente, se maneja que se llegó a un nivel de 83,70 metros en un determinado momento.

El experto de la EBY manifestó que la gran cantidad de lluvia causó un desprendimiento de parte del talud, “una parte vegetal que cubre la presa. Aquí tenemos 65.000 metros de longitud de presa, esos deslizamientos ocurrieron en lugares puntuales en la presa, un poco más de 20 lugares. El talud vegetal es la parte recubierta de pasto, la parte superficial de la presa”. Además, el ingeniero de la EBY comentó que la represa puede soportar sin ninguna dificultad oleajes de este tipo, ya previstos en el diseño del proyecto.

Finalmente, aclaró que “incluso con la abundante lluvia que se tuvo no hay inconvenientes a nivel estructural, es totalmente segura con los datos que manejamos, no hay peligro para la población y garantizamos la seguridad de la misma. Realizamos incluso inspecciones visuales de tipo rutinario”.