IPS contrató a 10.000 funcionarios en 10 años

El número de funcionarios del IPS trepó escandalosamente en sólo una década. En 2003 contaba con 7.000, cifra que se incrementó a 16.700 para 2013, según datos brindados por el presidente Benigno López.

Entre 2003 y 2013, el Instituto de Previsión Social (IPS) contrató a al menos 10.000 funcionarios, según datos brindados hoy por el titular del directorio de la previsional, Benigno López. “En 2003 eran 7.000 funcionarios del IPS, al 2013 subió a 16.700”, detalló López y agregó que desde 2013 hasta 2018 se contabilizan 700 funcionarios más.

Refirió que entre 2013 y 2018 se contabilizan 1.200 camas más, además de 14 servicios arreglados que nunca antes tuvieron inversiones para remodelaciones o refacciones.

Sobre los medicamentos “después de que yo estuve, el 100% está adjudicado. Del 100%, 90% ya está en IPS, el otro 10% está en proceso de entrega. Tenemos un vademécum de más de 5.000 insumos”, informó y, a renglón seguido, garantizó que “IPS tendrá el 100% del parque de sus medicamentos a disposición de los asegurados”.

Agregó que, del 100% del aporte de cada obrero, el 39% va a salud y el resto a otros fines de la previsional.

Actualmente, hay más de 700.000 asegurados cotizantes y 1.400.000 asegurados en general. Este último número lo componen beneficiarios y “personas que entran por la ventana, porque la justicia nos obliga a atender a todos. El que tiene un contrato de seguro regular o irregular, sí tenemos sentencias de que si te aseguraste hoy, mañana tendrás derecho a todo”, dijo y admitió la falta de previsión en ese aspecto.

Además, informó que el 80% de los servicios del IPS están focalizados en Asunción y Central y hay lugares como el Chaco, donde no hay hospitales, por lo que hasta el momento tienen 61 convenios con servicios sanitarios públicos y privados.

“No va a quebrar”

Según López, no existe riesgo de quiebra en la caja del IPS; aseguró que eso no ocurrirá hasta el año 2050. “Yo creo que no va a quebrar la caja del IPS. No me preocupa si es que se toman las medidas. Si no se resuelven los problemas, vamos a empezar a tener problemas desde el año 2050”, aseguró.

También fue consultado sobre versiones de que la previsional actualmente cuenta con US$ 500 millones en bonos del Estado. “No es cierto que tengamos bonos del Estado. No tenemos nada”, refirió. Agregó que tampoco es cierto que si esto se diera a IPS los fondos serían irrecuperables.