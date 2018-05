Titular del IPS renunciaría en junio

El titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Benigno López, anunció que piensa renunciar al directorio de la previsional antes del 15 de agosto, cuando lo nombrarían como ministro de Hacienda. Señaló que lo haría en el mes de junio.

Benigno López, virtual ministro de Hacienda del gabinete de Mario Abdo Benítez, anunció en visita a ABC Cardinal que su intención es renunciar antes del 15 de agosto, cuando asuma el nuevo Gobierno, debido a que se encuentra trabajando en el equipo de transición. Sobre el plazo, señaló: “No pasaría de junio”.

López es medio hermano del presidente electo y, aunque no lo admitió abiertamente, es inminente su nombramiento en la cartera del Tesoro. “Voy a poder ayudarle igual, aunque no me dé un cargo. No rehuiría de ninguna obligación que mi hermano me pida. Él tiene la libertad absoluta de elegir”, señaló.

Sobre su parentesco con Marito, dijo que la ley de nepotismo no sería un obstáculo para su eventual designación en Hacienda, dado que lo que la normativa prohíbe es que se nombre a alguien por el solo hecho de ser pariente, pero no se habla de la idoneidad.

En referencia a los cuestionamientos sobre su nombramiento, ya que su formación es en derecho, argumentó: “Me crié profesionalmente en el Banco Central del Paraguay (BCP), fui miembro del directorio por cinco años y del Fondo Monetario Internacional”, señaló sobre su experiencia.

Proyecto de ley de pensiones

Con respecto al proyecto de ley de pensiones, señaló: “Soy un convencido de que hay que hacer una reforma de la seguridad social. Se debe hacer cálculos paramétricos, pero en este proyecto no está”, indicó.

Dicho proyecto contempla la creación de una superintendencia de pensiones y un consejo asesor. Cabe señalar que el referido plan ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados.

Al ser consultado si la idea es privatizar fondos de jubilados de IPS, dijo que “el proyecto no afecta el régimen de seguridad social del Paraguay, sino que afecta exclusivamente al manejo de los recursos financieros”.

Señaló la importancia de tener un control en el manejo del dinero de los asegurados. “Hoy, el manejo del dinero es absolutamente discrecional, sin ningún control, sin ningún proceso de transparencia. Cada caja tuvo un drama por no tener un regulador. Esa fiesta que se hizo con dinero de los jubilados algún día vamos a tener que pagar todos”, sostuvo.

Sobre el consejo que se crearía de aprobarse el proyecto de ley, dijo que serán dos los que se constituirán: uno compuesto por el presidente del IPS, el titular del BCP y el ministro del Trabajo y el otro, que fija las políticas de inversión, y estará constituido por representantes de trabajadores, empleadores, cajas, jubilados, entre otros.

“El verdadero poder va a estar en el superintendente y su nombramiento se hace en un proceso de terna. El Poder Ejecutivo define”, explicó.

Agregó que actualmente existen ocho cajas de jubilaciones y que el que tendrá potestad de tocar los fondos de las jubilaciones será el Consejo del IPS. “Cajubi va a seguir decidiendo en qué se van a usar los fondos para mayor rentabilidad. No va a poder hacer inversiones esotéricas como se hizo en el pasado”, aseguró.