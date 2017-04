Enmienda no corrió por presión de EE.UU., según Schupp

Según el polémico político Luis Aníbal Schupp, la enmienda fue al tacho tras la intervención de Estados Unidos, que ejerció presión sobre Horacio Cartes debido a sus antecedentes por lavado de dinero.

“Que se deje de joder Horacio (Cartes). Él está shockeado, está fuera de sí porque sabe que EE.UU. lo va a llevar junto a José Ortíz, a (Francisco) Barriocanal y a todos por lavado de dólares. Por eso no corrió la enmienda”, señaló el polémico político colorado Luis Aníbal Schupp, sobre la coyuntura que llevó al rechazo en Diputados del proyecto de enmienda que de haber tenido éxito habría propiciado la reelección del presidente de la República.

Con estas expresiones, dio a entender que la visita del Secretario de Estado Adjunto para Hispanoamérica, Francisco "Paco" Palmieri, fue como una suerte de presión para el mandatario, considerando sus nefastos antecedentes de lavado de dinero supuestamente proveniente del narcotráfico y que tanto José Ortiz (Gerente de Tabesa) como Francisco Barriocanal (actual asesor ad honorem) también estarían involucrados.

En otro momento el exintendente de San Carlos del Apa (Concepción) alegó que, como los colorados lo habían expulsado de las filas de la Asociación Nacional Republicana, decidió "abrazar la bandera tricolor". En este sentido, dijo que de cara a las elecciones presidenciales del 2018 "la bandera me me llama a apoyar -así como en su momento apoyé a Lugo y a Cartes- ahora estoy a muerte con Efraín Alegre y no negocio". Alegre sería uno de los candidatos a pujar por la chapa liberal para la Presidencia. “Me gusta él, me gusta su familia, es honesto, trabajador, sincero 'ha ipy'aguasu' (y es valiente)”, indicó en diálogo con ABC Cardinal.