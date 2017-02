Vacuna, aún sin aval de OPS

Por falta de evidencias de efectividad, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reitera la recomendación de no introducir la vacuna contra el dengue a programas nacionales de inmunización. Aquí, el Ministerio de Salud la aprobó el año pasado.

Pese a que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, había autorizado el año pasado la utilización de la vacuna contra el dengue en nuestro país, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recuerda que aún no cuenta con evidencia suficiente de efectividad y seguridad, por lo que reitera su recomendación de no utilizarla en programas nacionales de inmunización.

El informe al que accedió ABC Color argumenta que a la fecha no está disponible esta vacuna, denominada Dengvaxia, a través del Fondo Rotatorio de OPS/OMS (por el cual se adquieren todas las vacunas para programas públicos), debido a que no está recomendada por el Grupo Técnico Asesor (GTA) de la OPS, además de que aún no cuenta con la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tampoco con el registro en el país de origen, que es Francia.

No obstante, con anterioridad el Grupo Asesor Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS había recomendado introducir la vacuna en países endémicos como el nuestro, teniendo en cuenta el resultado de 20 años de investigación sobre sus efectos.

La utilización de la vacuna contra el dengue fue aprobada por el Ministerio de Salud en nuestro país en junio del año pasado. Desde ese momento, ya se comercializa en el sector privado con un precio de alrededor de G. 678.000 cada dosis (deben aplicarse tres, una cada seis meses).

Sin embargo, la cartera de Salud había argumentado que no la introduciría aún en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), debido más bien a su alto costo, por lo que anunciaron que seguirían negociando con la empresa distribuidora. Aseguraron que el precio se debe a que justamente el Fondo Rotatorio de las Naciones de la OPS no adquirirá las vacunas. (Por medio de esta entidad, los países de la región adquieren los medicamentos biológicos de manera masiva, con lo cual se abaratan significativamente los costos).

Intentamos hablar sobre los avances de estas negociaciones con la doctora Sonia Arza, directora del PAI, pero ella no atendió las reiteradas llamadas.