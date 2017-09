“Fiscalía acompaña el atropello a estudiantes”

El abogado Guillermo Ferreiro, defensor de estudiantes de la Facultad de Filosofía UC, realizó fuertes acusaciones a la Fiscalía en torno a persecución a estudiantes. Aseguró que esta institución acompaña el “atropello y los garrotazos” a jóvenes.

En contacto con ABC Cardinal, Guillermo Ferreiro, responsable de la defensa del grupo de universitarios en el caso de la Universidad Católica (UC), apuntó contra el Ministerio Público en referencia a los procesos judiciales contra jóvenes durante las últimas tomas de sedes educativas por parte de estudiantes universitarios y secundarios.

“Puedo mostrarte cómo la Fiscalía comete delitos, porque no tienen pruebas, falsifican documentos, acompañan el atropello, garrotazos”, acotó.

Ejemplificó el caso de una universitaria imputada luego de la toma de la sede universitaria por un hecho ocurrido a la misma hora en que ella se encontraba declarando en la Fiscalía. Manifestó que el Ministerio Público responde a los grupos políticos vinculados al Estado.

Por otra parte, también acusó a los estudiantes de Derecho de la UC. Ellos decían que no estaban de acuerdo con la toma, que el fin no justifica los medios. Un día dicen: ‘esto se volvió largo, nos están perjudicando’ y ahora el fin sí justifica los medios. Primero llevaron guardias privados, después entró otro grupo de estudiantes y a golpes y garrotazos entran. Y eso la Fiscalía no ve, esto sí permite”, concluyó.

Los estudiantes de la Facultad de Filosofía tomaron la sede universitaria para pedir la restitución del decano Antonio Galeano, mientras que los secundarios emplearon esta misma medida de fuerza en varios colegios solicitando que se amplíe el presupuesto para educación. En ambos casos se produjeron hechos violentos con las partes que se oponían a las protestas.