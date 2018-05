Fiscalía no recibe denuncias los fines de semana

Por Gladys Villalba, corresponsal

LUQUE. La mesa de entrada de la Fiscalía de esta ciudad no recibe denuncias de invasiones de inmuebles los fines de semana. Por su parte, el fiscal de turno dijo que los funcionarios públicos deben trabajar 24 horas y recibir todas las denuncias.

Tomás Fleitas Ruiz Díaz, suboficial superior de la subcomisaría tres Cañada San Rafael, señaló que recibieron varias denuncias formales sobre invasiones de inmuebles. Agregó que actualmente existen muchas propiedades de grandes extensiones ocupadas por personas extrañas y que el caso se trata de una acción penal privada.



El oficial Fleitas señaló que en la mañana de este sábado llevaron la última denuncia a la Fiscalía, que corresponde a la ocupación en Cañada San Rafael, pero que los funcionarios públicos de la mesa de entrada le dijeron que los fines de semana no reciben denuncias de esa índole, "que recién el lunes podrían tomar posesión del documento". Se trata de 10 hectáreas usurpadas, propiedad de un alemán, según testigos.



Error de la comisaría

Por su parte, en comunicación telefónica, el fiscal de turno Néstor Cañete dijo que la falta de recepción de la denuncia fue una cuestión de mesa de entrada y que los funcionarios públicos tienen la obligación de recibir la denuncia.



"Es más, tienen que estar ahí 24 horas. Tenemos una denuncia concreta como es este caso, le llamaré a mi adjunto para que intervenga en esto. Yo estoy de turno y eso debe ingresar en la unidad de turno a pesar de ser un hecho contra la propiedad para realizar las primeras diligencias propias de la investigación", expresó.

Agregó que se debe proceder conforme al instructivo y apuntó hacia la Policía. "El error es de la propia Comisaría de la zona, ¿por qué no me llamaron luego de lo sucedido? Me tenían que haber comunicado inmediatamente porque soy yo quien tiene que tener conocimiento del caso", aseguró.



También señaló que esta invasión no es el único caso que tienen en Luque. Dijo que la ciudad está minada de asentamientos. Comentó que tiene un caso en la compañía de Itapuami, donde 500 familias invadieron ocho hectáreas y dijo que nadie le "está haciendo caso".

"Es un agravante que los invasores ya tengan prioridades, es decir, viviendas. Estas personas hacen el tanteo y después llegado el momento, ellos salen de la propiedad, se van, pero el daño que ya causaron, ¿quién repone? Esto es un problema social que repercute en lo judicial, pero tenemos que ponerle freno a esto. Esta gente deben ser procesadas y castigadas", puntualizó el profesional.