González Daher, juez y parte

El abogado Juan Ernesto Villamayor, defensor del movimiento disidente Colorado Añeteté, confirmó que el senador Oscar González Daher, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, firmó una denuncia en Fiscalía contra sus colegas opositores.

El cartismo presentó ayer una denuncia en el Ministerio Público por los dichos de algunos senadores. Los oficialistas afirman que los legisladores opositores incitan a la violencia. La gravedad de esta denuncia reside en que el documento presentado está firmado, entre otras personas, por el senador oficialista Oscar González Daher.

González Daher es el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es decir, tiene injerencia para investigar a los fiscales o jueces que intervengan en el caso de la denuncia que él mismo avaló con su firma.

“Es presidente del JEM y a la vez accionante (...) Fiscal que no se vuelva cómplice va a ser echado. Siempre se dice que (González Daher) es la mano negra que hay detrás”, manifestó el abogado de Colorado Añeteté.

El defensor del grupo colorado encabezado por el senador Mario Abdo opinó que la denuncia del oficialismo genera “el círculo perfecto de la idiotez”. “Le recomendaría a la Junta de Gobierno que contrate a un abogado”, manifestó con ironía, ya que el oficialismo está defendido por el exfiscal general del Estado Oscar Germán Latorre.

“La denuncia no se puede hacer. Un senador no puede se juzgado por sus dichos. Solo por sus acciones. Hacen recorte de diarios y en base a eso hacen. Esto es absolutamente imposible. (Latorre) debería recordar que la Constitución no permite investigar a algo por sus dichos, los senadores están protegidos por sus fueros”, agregó.

DENUNCIA DE LA DISIDENCIA

El senador disidente Mario Abdo Benítez (ANR) formuló ayer una denuncia penal contra la cúpula colorada, que incluye al presidente Horacio Cartes, por el fraude de las planillas con firmas falsas a favor de la reelección.

Juan Ernesto Villamayor, del movimiento Colorado Añetete, sostuvo ayer que el Ministerio Público no puede limitar su investigación a simples presidentes de seccionales acusados de falsear firmas cuando la orden provino directamente de la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado.

Agregó que la Fiscalía también debe investigar al objetivo final del fraude, la intención de violar la Constitución Nacional para introducir la figura de la reelección presidencial.

Indicó que por ello debe investigarse también al titular partidario, el diputado Pedro Alliana, así como a los beneficiarios directos, el presidente de la República, Horacio Cartes, y el vicepresidente Juan Afara.

Este último incluso participó en la entrega de biblioratos con firmas a favor de la reelección presidencial vía enmienda ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).