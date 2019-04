“Hasta con el diablo” contra más impuestos

“Nosotros vamos a hablar hasta con el diablo si hace falta” siempre que nos quieran “meter la mano en el bolsillo”, dijo Carlos Jorge Biedermann, titular de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), ante rechazo de gremios a plan de reforma impositiva.

“Nosotros vamos a hablar hasta con el diablo si hace falta, pero hay que recordar que estamos hablando de nuestro dinero, no el de ellos (políticos), entonces tenemos el derecho y la obligación de hablar cuando nos están metiendo otra vez la mano en el bolsillo”, dijo Biedermann, detallando al menos tres puntos que cuestionan al Gobierno, que sigue aparentemente con su plan de aumentar los impuestos.

“Pagamos (impuestos) para recibir contraprestaciones, no es que pagamos para cumplir con la ley nomás. Nosotros pagamos impuestos para recibir servicios de salud, educación, infraestructura, seguridad, etc., y ahí entramos en otro tema: no queremos recibir solamente servicios, sino servicios de calidad. Los servicios que estamos recibiendo -por decir muy diplomáticamente- son deficitarios”, agregó entre uno de los cuestionamientos.

Otra crítica que hacen, y que es otra situación que hay que rever, es la rendición de cuentas. “Además de las contraprestaciones de servicios, queremos rendiciones de cuentas, estamos hablando de dinero, dinero que cuesta ganar y que tenemos que aportar para cumplir con los impuestos y queremos saber qué se hacen con esos impuestos”, refirió y destacó que ya no solo quieren bellos discursos, sino un “compromiso serio, firmado, no solamente retórico de cómo se va a gastar el dinero”.

También reprochó que cada vez se vaya presionando más a un sector que apenas podría considerarse de clase media, que gana incluso menos del doble del sueldo mínimo.

“Casi el 90% de la población gana menos de G. 4.000.000. Ahora se le incluye (en el Impuesto a la Renta Personal) a la gente que gana G. 80 millones al año; incluso, había una intención de bajar a G. 50 millones, y eso es una locura, para una gente que gana G. 4, 5, 6 millones, que deben, que ya están endeudados, etc., se le trunca, encima van a tener que tener un contador, van a tener aguinaldo que van a utilizar para pagar el impuesto”, agregó entre las críticas.