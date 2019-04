Quemaron carteles "antinicanor" en Ayolas

Por Miguel Rodríguez, corresponsal

AYOLAS, Misiones. Eladio González, poblador de Yabebyry que se manifiesta frente a la Entidad Binacional Yacyretá, sede Ayolas, denunció que dos carteles que utiliza para reclamar la destitución de Nicanor Duarte Frutos fueron quemados.

Según el manifestante, el hecho se registró esta madrugada, cuando supuestamente un joven en motocicleta paró en el lugar, lanzó algo y después prendió fuego a dos carteles que estaban colgados del tejido que se encuentra frente a los portones de ingreso a la EBY.

Cuando se le consultó quién o quiénes serían los responsables del hecho, dijo que no puede confirmarlo con precisión, pero que pudieron ser “ellos (allegados a Nicanor), porque no les gusta que me manifieste en el lugar, por eso hacen eso, para que me retire del lugar".

Por otro lado, se le preguntó sobre las versiones de que su abogado Walter Cardozo le estaba financiando su manifestación y dijo que “nos ayuda también”.