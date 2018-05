Hay acuerdo sobre Superintendencia, dice Lea

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, dijo que en la reunión tripartita entre trabajadores y las dos secretarías de Estado, hubo un acuerdo general. Se realizarían cambios en el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

La reunión entre centrales obreras, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, se llevó a cabo en la sede de este último, para debatir sobre el polémico proyecto de ley que crea la superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Una vez concluido el encuentro del Consejo Consultivo tripartito, Lea Giménez, secretaria de Estado, afirmó que existió un acuerdo general.

La ministra de Hacienda indicó que hay cuatro puntos a ser modificados en el proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no especificó cuáles son exactamente puesto que alegó que el Ministerio de Trabajo es el encargado de realizar un comunicado oficial al respecto.

"En particular existen préstamos a los afiliados y están preocupados de que eso iba a terminar. Con algunos cambios en las palabras que se utilizan en el artículo en particular les dimos la tranquilidad de que eso no va a pasar", refirió.

Acotó que entretanto esperarán alguna sugerencia adicional de las partes interesadas. "Esta fue la última reunión, se llegó a un consenso, obviamente alguno que otro sector dijo que llevará a su base para analizar y eso nos aparece extremadamente adecuado. Pero ahora existe una especie de acuerdo general en este proyecto de ley", puntualizó.