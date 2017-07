Hay unos 30 infectados con hepatitis C

El Dr. Roger Ayala, jefe de Medicina Interna del IPS, dijo que hay al menos 30 casos de pacientes infectados con hepatitis C durante sesiones de diálisis en el servicio tercerizado que brinda el Sanatorio Americano.

El profesional dijo a ABC Cardinal que desde la jefatura del servicio de Nefrología del IPS ya se elevó un informe al Ministerio de Salud Pública y ya se trabaja en el Sanatorio Americano investigando el origen. Hasta el momento no hay informe final, precisó.

“Números exactos todavía no podemos decir, pero son aproximadamente 30” los pacientes que reciben diálisis y que fueron contagiados con hepatitis C, pero también hay casos de pacientes del sector público, no solo de IPS, expuso.

Explicó que la hepatitis C es más frecuente en pacientes dializados que en la población general porque son tratados con una bomba sanguínea y reciben transfusiones de sangre con frecuencia. “Hay varias vías (para contraer hepatitis) por eso no podemos lanzar un diagnóstico rápido”, sostuvo.