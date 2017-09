Huelga en Fiscalía, hasta el 4 de octubre

Funcionarios del Ministerio Público decidieron prolongar su huelga hasta el miércoles 4 de octubre debido a que Diputados no trató sus reivindicaciones, informó este jueves Justo Duarte, vocero del Sindicato de Asistentes Fiscales.

El dirigente sindical afirmó que sabían que la sesión de la Cámara de Diputados iba quedar sin quórum justo cuando se tenía que tratar el pedido de aumento salarial para los funcionarios, que estaba en el orden 18, por lo cual tomaron la determinación de extender la huelga, que se inició el martes 26 pasado.

Duarte dijo que no pueden comprender el hecho de que la Cámara haya otorgado US$ 14 millones a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que es un grupo que trabaja solamente en un pueblo, mientras que a una institución, como el Ministerio Público, que trabaja “a lo largo y a lo ancho del Paraguay”, no le quieren dar un monto parecido.

Los funcionarios solicitan incremento salarial del 10% para el fiscal general, fiscales adjuntos y fiscales; 27% para asistentes fiscales; 33% para secretarios fiscales, y 16% para auxiliares fiscales.