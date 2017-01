Mucha incertidumbre y temor

Un clima de incertidumbre y ansiedad se vive hoy en la colonia Río Verde, de San Pedro, donde los menonitas esperan que el EPP cumpla con su promesa de liberar a Franz Wiebe. Los lugareños están dispuestos a “obedecer” cualquier nueva “hoja de ruta”.

Los pobladores de la colonia Río Verde amanecieron en medio de mucha expectativa y temor, ya que se espera que el joven Franz Wiebe finalmente sea liberado en estos días, considerando que cumplieron con todas las exigencias de los secuestradores.

El menonita fue secuestrado hace 186 días, por “error”, según reconocieron los propios miembros de la banda criminal. Aun así, impusieron una serie de condiciones a la familia para ponerlo nuevamente en libertad. De esta manera, los menonitas se vieron obligados a difundir comunicados y videos, así como otros medios propagandísticos de los criminales. Igualmente, distribuyeron víveres por valor de US$ 50.000 a la colonia Antebi Cue, en Concepción.

La incertidumbre entre los lugareños obedece a que no se pudo cumplir la distribución de otro paquete de víveres -también por valor de US$ 50.000- a la zona de Guahory, departamento de Caaguazú, debido a que los habitantes de esta colonia se negaron a recibir la “gentileza” del EPP para no ser parte del chantaje que deben soportar los familiares de Franz Wiebe.

Los menonitas consideran que cumplieron con su parte, ya que llevaron camiones cargados de alimentos hasta la zona de Guahory, pero fueron los campesinos del lugar quienes inclusive cerraron el paso a los vehículos, por lo que el cargamento debió guardarse en un depósito de Caaguazú y en la colonia Río Verde, de Santa Rosa del Aguaray.

Los colonos no saben si los secuestradores finalmente cumplirán su palabra o -ante el revés que sufrieron en Guahory- darán nuevas “instrucciones” antes de liberar a Franz Wiebe. De esta manera, todos permanecen en silencio y a la espera de alguna señal.

El corresponsal de ABC Color Omar Acosta mencionó que los menonitas adelantaron que están dispuestos a obedecer cualquier nueva “hoja de ruta” que quiera imponer el grupo criminal, con tal de ver nuevamente al joven. “Cumplimos con todo y queda esperar; o le liberan o nos dicen qué hacemos. No estamos para exigir nada, solo nos resta esperar y obedecer”, manifestaron algunos, totalmente resignados.

Los pobladores de Río Verde optaron por no salir a dar declaraciones públicas hasta tener una nueva señal, considerando que cualquier expresión puede ser tomada de manera negativa por los secuestradores.

Franz Wiebe Boscham, de 17 años, fue secuestrado durante un ataque del EPP a la estancia “La Yeya”, situada en la colonia Río Verde, departamento de Santa Rosa del Aguaray, en julio de 2016. Los criminales quemaron un tractor y una cosechadora y posteriormente tomaron al joven y a otro menor, quien fue liberado luego para entregar a los familiares una nota con la exigencia de US$ 700.000.

Aunque el plagio se produjo ya hace más de seis meses, recién hace poco más de una semana el grupo criminal admitió que se llevó al joven por equivocación, ya que el objetivo era tomar al dueño de la chacra.