Incidentes en el Kure Luque Ára

Por Gladys Villalba Jara, corresponsal

LUQUE. Una cocinera de uno de los puestos de ventas del Kure Luque Ára sufrió un accidente. Según testigos, la mujer se encontraba cocinando cuando de repente se incendió su delantal y el fuego se propagó rápidamente.

La mujer aparentemente sufrió quemaduras de primer grado. Fue auxiliada por los Bomberos Voluntarios que se encontraban dentro del Garden Club Paraguayo, lugar donde se realiza el evento.

La mujer es trabajadora del local RG Eventos, propiedad de Adelquis "Rulo" García, exfuncionario de la Municipalidad. Los dueños del stand no quisieron dar declaraciones a la prensa. También la ambulancia solicitada no pudo ingresar hasta el lugar del hecho, ya que el trayecto estaba saturado. Los voluntarios trasladaron en camilla a la trabajadora hasta fuera del club para luego llevarla a un hospital. En los puestos de venta donde tienen productos inflamables no se visualizan extintores.

Esta es la séptima edición de la actividad que cada año congrega a muchas familias luqueñas.