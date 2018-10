Intervención en CDE: "Están dadas las condiciones"

“Creemos que esta vez están dadas las condiciones y vemos con mucha esperanza eso”, manifestó la senadora de Alto Paraná Georgia “Nani” Arrúa (PQ) sobre la posible intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Realmente nosotros, esta vez, por el momento político que se vive y teniendo en cuenta que existe mayor independencia dentro del Poder Legislativo y ya no se dan las bajadas de líneas como se dio en el gobierno anterior, creemos que esta vez sí se va a dar (la intervención; vamos a tener la cantidad de votos necesarios para que se inicie la investigación del municipio de CDE”, mencionó.

Destacó que la intervención es un primer paso dentro de la investigación, donde se deberá nombrar a un interventor, quien tendrá 90 días para emitir un dictamen. Esto no implica una destitución inmediata, sino una investigación seria para verificar las denuncias sobre obras inexistentes, gastos injustificados y otros temas.

Sobre los motivos fundamentales que impulsaron estas intervenciones, donde se destaca el despertar de la ciudadanía, la presión ejercida y también la labor de la Fiscalía, afirmó: “Yo, en realidad, quisiera mayor celeridad dentro de la investigación. No te puedo decir que estoy muy satisfecha porque, además de esto, deberían desempolvarse la cantidad de denuncias anteriores que se rechazaron sin ningún tipo de miramientos; simplemente se desestimó, sin pedir informes, sin hacer ningún tipo de diligencia y el fiscal adjunto tampoco nombró otro fiscal para iniciar la investigación, que son cosas que deberían hacerse dentro de un procedimiento, cuando se trata de denuncias tan serias como esta”.

“Realmente, en cuanto a la independencia del Ministerio Público, todavía no te puedo decir que me siento satisfecha y no creo que la ciudadanía en general se sienta muy segura. Sí mejoró, sí parece ser que hay menos influencia política dentro de su trabajo, pero todavía no es una cosa así segura, ni algo que te brinde tranquilidad, que vos puedas decir que sí vivimos en un Estado de Derecho, donde hay seguridad jurídica” aseveró.

También recordó a las personas imputadas por el supuesto atentado a la residencia de los Zacarías Irún: “Quiero señalar lo que está sucediendo con respecto al supuesto atentado a la casa de los Zacarías, donde hay cuatro imputados que son personas inocentes, que no tienen nada que ver, porque de hecho allí hubo quizás un escrache de algunas personas, pero jamás existió un atentado” sentenció.

La intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías (ANR, cartista), es cuestionada por la ciudadanía y los concejales por malversación de fondos y falta de transparencia en la gestión. Numerosos allanamientos se realizan en este momento en el marco de la investigación de la causa.

